Il Servizio Civile in Caritas diocesana di Perugia, un laboratorio di esperienze e relazioni - Tuttoggi.info

un laboratorio di esperienze e relazioni.

Sono sedici i posti a disposizione per volontari operatoti selezionati del bando dei progetti di Servizio Civile Universale 2025 della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve dei suoi tre ambiti socio-caritativi: Centro d’Ascolto; Empori della Solidarietà; Mensa “don Gualtiero”.

Gli interessati, giovani dai 18 ai 28 anni di età, hanno tempo fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 per presentare la domanda di adesione ai progetti di Servizio Civile Universale che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato nel bando, il 18 dicembre 2024, per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare nel biennio 2024/2025.

Caritas Italiana vede finanziati complessivamente 2.324 progetti in Italia, per un totale di 61.166 posti, e 184 progetti all’estero per 1.383 posti: tutti della durata di 12 mesi con avvio previsto a fine maggio 2025. Tra questi sono presenti anche i progetti dei programmi regionali a cui partecipano tutte le Caritas diocesane della regione Umbria, in cui la Caritas di Perugia è presente con i tre progetti sopramenzionati.

I requisiti richiesti per candidarsi sono quelli previsti dal D. Lgs 40/2017. Per scoprire che cosa è il servizio civile è utile consultare: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/scopri-il-servizio-civile/ ; mentre per scegliere il progetto Caritas di interesse si può accedere al sito nazionale https://www.caritas.it/servizio-civile-2024-pubblicato-il-bando/ o alla pagina dedicata sul sito diocesano https://www.caritasperugia.it/servizio-civile/ .

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Per info scrivere a serviziocivileuniversale@caritasperugia.it . Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto e l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è pari ad € 507,30.

La Chiesa Italiana, tramite le Caritas diocesane, dal 2001 ad oggi ha accompagnato oltre 10.000 giovani attraverso il Servizio Civile Nazionale e il Servizio Civile Universale con progetti che vogliono essere per i giovani un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso tempo per un percorso di crescita personale e comunitario nei valori della pace, della solidarietà e della giustizia, un’esperienza concreta di partecipazione attiva.

Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana perugina, ricorda ai ragazzi e alle ragazze che «è giunto il momento delle scelte, il momento di decidere di vivere da protagonisti. Un protagonismo giovanile che si manifesta nella prossimità, nella quotidianità, e nei piccoli gesti; un protagonismo che non vive del clamore o delle visualizzazioni, ma che si esprime attraverso innumerevoli atti di cura verso gli ultimi e verso chi si trova in difficoltà. Un protagonismo che fa della creatività, del movimento e della gioia i suoi tratti distintivi, trasformandosi in un laboratorio di esperienze e relazioni».