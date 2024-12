Il Rugby Gubbio regala al proprio pubblico un'altra netta vittoria! Battuta in casa l'Unione Rugby Firenze 33-6 - Tuttoggi.info

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. Con questo bel bottino in tasca il Rugby Gubbio può godersi ora una meritata pausa natalizia chiudendo il 2024, anno del 40°, con il quarto posto nella classifica del Campionato Nazionale di Serie B, insieme agli amici del Cus Siena.



Al Coppiolo di Gubbio, contro Firenze, 33-6 per i lupi, è andato in scena un Rugby Gubbio molto determinato con una formazione rimodulata a causa di giocatori infortunati e non disponibili. Il Rugby Gubbio è riuscito fin da subito a imporre la sua supremazia, soprattutto in mischia chiusa, dominando per tutti gli 80 minuti di partita.

Il Firenze passa in vantaggio grazie a un calcio di punizione ma il Rugby Gubbio risponde subito con una meta di mischia, finalizzata da Lorenzo Crotti e trasformata da Riccardo Tomassoli.

Un’altra punizione per il Firenze porta il risultato sul 7-6 per il Gubbio, che va di nuovo a segno con il pacchetto di mischia, Luigi Pretotto schiaccia la palla e Tomassoli trasforma.

Il primo tempo si chiude sul 14-6 per i lupi eugubini.

Nel ripresa è solo Rugby Gubbio, segnano Alessio Ghirelli, Davide Gioè (trasformata da Lorenzo Crotti) e Nicola Bellucci (trasformazione di Crotti) e il punteggio finale si fissa sul 33-6 per il Rugby Gubbio.

I convocati da coach McDonnell: Giovanni Piobbichi, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Riccardo Romagnoli Poloni, Davide Gioè, Federico Sonini, Silvano Broqua, Lorenzo Crotti, Jonathan Scarpa, Andrea Nucciarelli, Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Filippo Ferranti, Matteo Prosperini, Giuseppe Casagrande, Luca Feliciani, Nicola Bellucci, Mario Mango, Riccardo Fioriti, Leonardo Smacchi.

Eletto Birrificio Del Catria Man of The Match il giocatore del Rugby Gubbio Federico Sonini.

Per il settore giovanile sono scesi in campo domenica anche i Centauri U18 e U16 (Gubbio, Foligno, Castello), rispettivamente impegnati a Pesaro e Arezzo. L’U16 ha vinto 5 mete a 1, mentre gli U18 sono stati sconfitti.

Venerdì 20 Dicembre tradizionale Grinch Touch al campo per lo scambio degli auguri di Natale con giocatori e amici. A tutti i suoi tifosi il Rugby Gubbio augura un buonissimo Natale e un felice nuovo anno!