 Il Rugby Gubbio piega i Lions Amaranto a Livorno 24-57, 9 mete dei lupi! - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Rugby Gubbio piega i Lions Amaranto a Livorno 24-57, 9 mete dei lupi!

Redazione

Il Rugby Gubbio piega i Lions Amaranto a Livorno 24-57, 9 mete dei lupi!

Mar, 17/03/2026 - 06:45

Condividi su:

​31 punti in classifica separavano il Rugby Gubbio di coach McDonnell con i Lions Amaranto di Livorno.

E al Priami di Collesalvetti questa differenza in campo si è vista. Il Rugby Gubbio costruisce la vittoria nei primi 15 minuti di partita, segnando ben 5 mete con Romagnoli Poloni, Tomassoli, Ghirelli, Lorenzi, su intercetto, e Capannelli, tutte trasformate dal piede di Neethling.

Solo sul finire del primo tempo i Lions segnano con il pacchetto di mischia ma il Gubbio risponde subito con un’altra segnatura, sempre del pacchetto di mischia.

Il primo tempo si chiude sul 7-38 per i lupi eugubini.

Nel secondo tempo i livornesi attaccano e vanno in meta ma il Gubbio è concentrato e tiene alto il ritmo della partita, logorando le energie e il gioco avversario. Meta prima di Ghirelli, poi di Pretotto (trasformata da Neethling).

Una meta tecnica segnata per placcaggio alto su Piobbichi permette al Gubbio di raggiunte i 57 punti sul tabellino.

Due mete sul finale dei Lions fissano il punteggio finale sul 24-57 per il Rugby Gubbio, con 5 punti importantissimi in classifica.

La formazione schierata da Joe McDonnell per il Rugby Gubbio: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Francesco Lorenzi, Riccardo Romagnoli Poloni, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Rocco Artuso, Andrea Nucciarelli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Luigi Pretotto, Filippo Ferranti, Luca Minelli, Samuel Giacomini, Leonardo Fecchi, Leonardo Smacchi, Giovanni Piobbichi, Mattia Ceccarelli, Giovanni Di Fiore.


Bellissima domenica di MiniRugby anche al Coppiolo, dove il Rugby Gubbio ha ospitato il raggruppamento regionale U8, U10 e U12, con tantissimi bambini in campo che non si sino risparmiati!


Prossimi appuntamenti

Domenica 22 marzo difficilissima sfida contro i Lions Alto Lazio, primi in classifica, in casa a Gubbio. Inizio ore 14:30.

Sabato 21 marzo, sempre al Coppiolo di Gubbio, sfida U14 tra Gubbio e Perugia Junior.


Segui il Rugby Gubbio sui social

Facebook https://www.facebook.com/RugbyGubbio

Instagram https://www.instagram.com/rugbygubbio1984/

Sito web https://www.rugbygubbio.it/

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Città di Castello

Umbertide. Fumetti, parole e musica. Davide Toffolo porta al Cinema Metropolis il suo spettacolo su Remo Remotti

Città di Castello

Maltrattamenti tra le mura domestiche, scatta il braccialetto elettronico per un 44enne

Assisi

Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Milioni di sedentari entro 2050 e mezzo milione di morti premature in più ogni anno, ecco perché: la previsione choc

Ultim'ora Italia

Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola
Ultim'ora Italia

Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo

Gubbio e Gualdo

EMI Basket Gubbio – UBS Foligno 61-63. Prima sconfitta interna di EMI Gubbio dopo una gara decisa agli ultimi secondi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!