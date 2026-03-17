Il Rugby Gubbio piega i Lions Amaranto a Livorno 24-57, 9 mete dei lupi! - Tuttoggi.info

​31 punti in classifica separavano il Rugby Gubbio di coach McDonnell con i Lions Amaranto di Livorno.

E al Priami di Collesalvetti questa differenza in campo si è vista. Il Rugby Gubbio costruisce la vittoria nei primi 15 minuti di partita, segnando ben 5 mete con Romagnoli Poloni, Tomassoli, Ghirelli, Lorenzi, su intercetto, e Capannelli, tutte trasformate dal piede di Neethling.

Solo sul finire del primo tempo i Lions segnano con il pacchetto di mischia ma il Gubbio risponde subito con un’altra segnatura, sempre del pacchetto di mischia.

Il primo tempo si chiude sul 7-38 per i lupi eugubini.

Nel secondo tempo i livornesi attaccano e vanno in meta ma il Gubbio è concentrato e tiene alto il ritmo della partita, logorando le energie e il gioco avversario. Meta prima di Ghirelli, poi di Pretotto (trasformata da Neethling).

Una meta tecnica segnata per placcaggio alto su Piobbichi permette al Gubbio di raggiunte i 57 punti sul tabellino.

Due mete sul finale dei Lions fissano il punteggio finale sul 24-57 per il Rugby Gubbio, con 5 punti importantissimi in classifica.

La formazione schierata da Joe McDonnell per il Rugby Gubbio: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Francesco Lorenzi, Riccardo Romagnoli Poloni, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Rocco Artuso, Andrea Nucciarelli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Luigi Pretotto, Filippo Ferranti, Luca Minelli, Samuel Giacomini, Leonardo Fecchi, Leonardo Smacchi, Giovanni Piobbichi, Mattia Ceccarelli, Giovanni Di Fiore.





Bellissima domenica di MiniRugby anche al Coppiolo, dove il Rugby Gubbio ha ospitato il raggruppamento regionale U8, U10 e U12, con tantissimi bambini in campo che non si sino risparmiati!





Prossimi appuntamenti

Domenica 22 marzo difficilissima sfida contro i Lions Alto Lazio, primi in classifica, in casa a Gubbio. Inizio ore 14:30.

Sabato 21 marzo, sempre al Coppiolo di Gubbio, sfida U14 tra Gubbio e Perugia Junior.





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