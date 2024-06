Il ritorno del "Ruzzolone d'Oro" sulle apprezzate piste di Spoleto - Tuttoggi.info

Il Ruzzolone, appuntamento più atteso per una delle discipline riconosciute dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Le piste di Pontebari di Spoleto sono tornate ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi per una delle disciplina riconosciute dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, ad andare in scena è stata una nuova edizione del “Ruzzolone d’Oro”.

Nel singolo categoria C ad imporsi su tutti, conquistando il gradino più alto del podio, è stato Giovanni Farnesi, secondo classificato Luciano Rosi e terzo Francesco Tordi a pari merito con Mario Paolucci e Manlio Natalizi.

Nella categoria B l’oro è andato a Gianni Neri, argento per Riccardo Santi e bronzo per Giacomo Famiani.

Infine nella categoria A primo posto per Marco Basiglini, secondo per Giorgio Italiani e terzo per Omero Onori giunto pari merito con Fabio Bussetti e Mirco Ronchi.