Grifo sprecone, al Curi il Rimini strappa lo 0-0 | Pagelle

Sylla, Seghetti, Koaun e Iannoni non riescono a concretizzare le occasioni, anche per la bravura di Colombi

Dopo quattro vittorie consecutive il Perugia di Formisano non riesce a superare il Rimini. Al Curi finisce 0-0, in una partita che ai punti il Perugia avrebbe meritato di vincere, ma i suoi attaccanti, questa volta, non hanno avuto la giusta freddezza.

Nel primo tempo il Perugia prova a spingere, riuscendo però a rendersi veramente pericoloso solo nell’occasione capitata a Sylla, servito da Lisi, su cui Colombi compie un ottimo intervento. I grifoni protestano invano per due situazioni dubbie nell’area del Rimini, per gli interventi su Sylla e Paz.

Nella ripresa Iannoni e Kouan provano senza fortuna la conclusione vincente sui palloni messi al centro da un Lisi particolarmente ispirato.

Colombi è poi chiamato ancora a neutralizzare il tentativo, questa volta, di Seghetti.

Iannoni e Seghetti hanno ancora l’occasione buona per colpire, ma non trovano la porta. Sono gli ultimi tentativi, prima del triplice fischio che sancisce il pari a reti inviolate tra Perugia e Rimini.

Tabellino e pagelle

Perugia – Rimini 0-0

Perugia: Adamonis sv; Lewis 6, Angella 6, Dell’Orco 6.5; Paz 6, Iannoni 6.5, Torrasi 6, Lisi 7 (14′ st Cancellieri 6); Kouan 6.5; Sylla 6, Seghetti 6 (31′ st Cudrig sv). All. Formisano 6.

Rimini: Colombi 7; Gorelli 6, Gigli 6 (41′ st Gigli sv), Lepri 6.5; Megelaitis 6.5, Langella 6, Marchesi 6 (18′ st Sala 6), Semeraro 6; Lamesta 6 (41′ st Jacoponi sv), Malagrida 5.5 (35′ st Leoncini 6), Cernigoi 6 (35′ st Ubaldi 6). All. Troise 6.

