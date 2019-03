Il Re di Giordania Abd Allah II ad Assisi per ricevere la Lampada della Pace di San Francesco

Si terrà, domani 6 marzo alle 11.30 nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia a Roma, un incontro dove verrà annunciata la data e il programma della visita ad Assisi di Sua Maestà il Re di Giordania, Abd Allah II, per ricevere dalla comunità francescana del Sacro Convento la Lampada della pace di San Francesco, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Gli ultimi insigniti della Lampada sono stati nel 2016 il Premio Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos, e nel 2018 la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, che parteciperà all’evento di quest’anno.

Sua Maestà il Re Abd Allah II, si recherà ad Assisi per ritirare il dono dei francescani per “la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse e l’accoglienza dei rifugiati”. All’incontro di domani saranno presenti il Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, l’Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania in Italia, Fayiz Khouri, l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, e il Portavoce dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Fabrizio Micalizzi.

Durante la conferenza di domani verrà annunciato, in occasione degli 800 anni dello storico incontro tra San Francesco e il Sultano, dal direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, il cartone animato sul Santo di Assisi che andrà in onda sulle reti Rai.

NOTA PER LA STAMPA – I giornalisti, fotografi e operatori televisivi che vorranno partecipare all’evento dovranno inviare richiesta di accreditamento all’indirizzo mail: accrediti@sanfrancesco.org

L’Associazione Stampa Estera in Italia è in Via dell’Umiltà, 83/c, 00187 Roma RM

