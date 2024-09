Il profumo della pace, al Festival di Assisi la creazione di Miriam Meldolesi - Tuttoggi.info

Ha suscitato molto interesse la stazione olfattiva “Profumo di pace” realizzata in occasione del XVII Festival internazionale per la pace in corso ad Assisi (chiude domenica 22 settembre) ed affidata alla creatività della gemmologa Miriam Meldolesi che per l’occasione ha realizzato il profumo che accompagna il visitatore durante la visita alle varie sale lungo cui si estende l’evento.

Presso la stazione olfattiva ribattezzata “Il roseto” in onore di San Francesco, è infatti possibile prendere gratuitamente le mouillettes realizzate con materiali di recupero (legno di rosa, di betulla, fili di cotone, stoffa, etc) che emanano il profumo realizzato per l’occasione dalla Meldolesi che ha selezionato oli essenziali, fiori australiani, rosa bianca, rosa damascena, gelsomino, mirra e zenzero.

Ambasciatrice della pace per il World literary forum for peace and human right, la Meldolesi, originaria di Spoleto ma da anni residente in Lombardia, oltre a profumi botanici personalizzati e loghi olfattivi, da tempo è impegnata nel realizzare percorsi olfattivi che sono sempre più richiesti in occasione di eventi di vario genere, culturali e non.

Il Festival della pace di Assisi, giunto alla 17ma edizione, si conclude domenica 22 settembre.