Il Prefetto di Perugia Sgaraglia in visita a Bevagna e Bettona - Tuttoggi

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Bevagna, ove è stato ricevuto dal Sindaco, Annarita Falsacappa e, successivamente, presso il Comune di Bettona, accolto dal Sindaco Lamberto Marcantonini.

Il tema degli incontri

Nel corso degli incontri, svoltisi in un clima costruttivo e di cordialità, è stato richiamato lo stretto e consolidato rapporto di leale e sinergica collaborazione, intercorrente tra la Prefettura ed i Comuni interessati, che consente di operare proficuamente per favorire lo sviluppo del territorio, nonché per assicurare una più efficace azione di contrasto dei fenomeni di illegalità, in specie, in questa delicata fase di ripresa delle attività economiche e sociali.

Il Prefetto ha espresso il proprio sincero apprezzamento per l’operato delle Amministrazioni e delle comunità locali, per la condotta responsabile e proattiva dimostrata in questa difficile contingenza storico-sociale, con l’augurio di una rapida ripresa di questi territori connotati da una forte vocazione turistica e da un interessante comparto economico-produttivo.

Sono stati, altresì, affrontati i temi della promozione della legalità e della sicurezza, anche al fine di promuovere o implementare condivise forme di collaborazione sul piano della sicurezza integrata e partecipata.