Il Perugia vince in rimonta ad Alessandria 2-1 | Pagelle

Con molti cambi in avvio il Grifo soffre e va sotto, poi il pari di Olivieri fa cambiare marcia: decide Falzerano nel secondo tempo

Il Perugia vince ad Alessandria 2-1, con le reti di Olivieri e di Falzerano. Una vittoria importante per il Grifo che ha praticamente archiviato il discorso salvezza e resta in zona play off con altre ambizioni.

La squadra di Alvini, che ricorre a un ampio turnover, soffre all’inizio e va sotto. Poi il Perugia pareggia con Olivieri (seconda rete con la maglia del Grifo) al primo affondo. A quel punto la partita cambia, il Perugia sale in cattedra e passa meritatamente con una magia di Falzerano.

Tabellino e pagelle

Alessandria – Perugia 1-2

20′ pt Mantovani (A), 34′ pt Olivieri (P), 20′ st Falzerano (P)

Alessandria: Pisseri 6, Mustacchio 6 (33′ st Mattiello 5.5), Lunetta 5, Mantovani 6, Cesarini 5.5 (12′ st Gori 5.5), Prestia 6, Milanese 5 (12′ st Kolaj 5), Ba 6.5, Corazza 6 (23′ st Marconi 5.5), Chiarello 5.5, Palombi 6 (23′ st Fabbrini 6). All. Longo 6. A disp.: Crisanto, Cocino, Pellegrini, Parodi, Benedetti, Cerofolini, Di Gennaro.

Perugia: Chichizola 7, Rosi 6, Curado 6.5, Zanandrea 6.5 (1′ st Sgarbi 7), Falzerano 7.5, Burrai 6 (1′ st Santoro 6.5), Kouan 7.5, Beghetto 6, D’Urso 6.5 (43′ st Segre sv), Olivieri 7 (32′ st De Luca 6), Carretta 6 (23′ st Matos 6.5). All. Alvini 8. A disp.: Zaccagno, Angella, Ferrarini, Ghion, Angella, Gyabuaa, Lisi, Murgia.

Arbitro: Piccinini di Forlì 7 (VAR Minelli di Varese, AVAR Paganessi di Bergamo).

La partita dei Grifoni

Chichizola 7: nel difficile avvio di partita tiene a galla il Grifo con l’inedita difesa, volando sul tiro di Corazza e chiudendo su Palombi lanciato a rete. In mezzo c’è l’incertezza sul gol dei padroni di casa, con il portiere che decide di non provare l’uscita aerea, fidandosi, a torto, dei suoi compagni.

Rosi 6: si fa superare da Mantovani sul gol. Anche balla nel primo tempo, poi trova equilibrio con il resto dei compagni.

Curado 6.5: si prende la difesa sulle spalle quando l’Alessandria prova con insistenza la via del gol.

Zanandrea 6.5: in avvio mura per due volte Mustacchio, poi si perde un po’ di fronte alle folate degli avversari. Prende ancora un cartellino e Alvini lo toglie per non rischiare (1′ st Sgarbi 7: col suo ingresso dà sicurezza al reparto difensivo).

Falzerano 7.5: in un difficile primo tempo è uno dei pochi che prova a saltare l’uomo, anche se non sempre gli riesce. Nella ripresa, con una grande giocata sigla la rete che vale la vittoria.

Burrai 6: primo tempo difficile, in cui si becca anche un cartellino (1′ st Santoro 6.5: il giovane centrocampista merita la fiducia di Alvini, altra prova positiva).

Kouan 7.5: ruba la palla da cui arriva il gol del pari. Nella ripresa accelera ancora, provando a far male all’Alessandria.

Beghetto 6: davanti a quelli che fino a gennaio sono stati i suoi tifosi non demerita, anche se non lascia un segno evidente sulla partita.

D’Urso 6.5: lampi di classe, con giocate mai banali (43′ st Segre sv).

Olivieri 7: parte titolare e timbra ancora il cartellino, eludendo Montanari con una deliziosa giocata prima di calciare a rete (32′ st De Luca 6: sportellate là davanti, quando il Grifo, sulle sue sponde, ha ancora l’opportunità di far male ai grigi).

Carretta 6: chiede il calcio di rigore per un tocco di mano su un suo tacco. ha pochi palloni per mettersi in mostra (23′ st Matos 6.5: l’Alessandria alla ricerca del pari lascia praterie, che il brasiliano prova a cavalcare).

All. Alvini 8: all’inizio manda in campo una formazione con tante novità, in vista dei prossimi impegni. Il Grifo imbarca acqua, ma non affonda. Ad inizio secondo tempo azzecca i cambi che ridanno equilibrio alla squadra e conquista 3 punti importantissimi.

La partita

Tante le assenze tra i Grigi, ampio turnover per Alvini.

5′ pt Zanandrea mura Mistacchio in area.

10′ pt Ancora Zanandrea a respingere una conclusione di Mustacchio in area.

10′ pt OCCASIONE ALESSANDRIA Sul corner tiro potente di Corazza, Chichizola vola e devia in angolo.

15′ pt Il Perugia invoca il calcio di rigore per un fallo di mano in area sul tacco di Carretta, l’arbitro fa proseguire e il Var non interviene.

20′ pt GOL ALESSANDRIA Punizione sul lavoro sinisto, Mantovani anticipa tutti e sigla la sua prima rete in questo campionato.

22′ pt OCCASIONE ALESSANDRIA Palombi entra in area, ma perde l’attimo per calciare su Chichizola in uscita.

23′ pt Corazza calcia dal limite, para Chichizola.

34′ pt GOL PERUGIA Kouan ruba palla a Milanese, resiste a una trattenuta e serve Olivieri, che elude l’intervento di Mantovani e batte Passeri. Seconda rete in campionato per l’attaccante della Juventus arrivato a gennaio.

14′ st OCCASIONE PERUGIA Ci prova Falzerano in area, Pisseri respinge di piede e di salva.

20′ st GOL PERUGIA La palla calciata in area da D’Urso finisce sulla destra a Falzerano, che ubriaca Lunetta e punisce Pisseri, portando in vantaggio il Grifo.

40′ st mantovani cade in area nel contatto con Rosi, l’arbitro fa proseguire, valutando che entrambi sbracciano.

44′ st OCCASIONE PERUGIA Ba e Pisseri non si comprendono, la palla arriva a Matos che calcia, ma lo stesso Ba salva in angolo.

45′ + 3 st OCCASIONE PERUGIA Segre murato, ma Matos era in fuorigioco.

45′ st + 5 E’ finita. Il Perugia vince ad Alessandria 2-1.

