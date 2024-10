Il Perugia torna a sorridere ad Ascoli con un gol di Montevago (1-0) | Pagelle

Una rete di Montevago alla fine del primo tempo, finalizzando un rapido contropiede, fa sorridere il Perugia, che torna alla vittoria in trasferta, inguaiando l’allenatore dell’Ascoli Di Carlo. Una vittoria meritata per i Grifoni, che nelle poche occasioni capitate nella ripresa non sono riusciti a chiudere anzitempo la gara.

La partita

In avvio è però l’Ascoli a rendersi pericoloso, con Gemello che di piede salva in modo miracoloso sulla conclusione a colpo sicuro di Adjapong, sulla palla messa in mezzo da Cozzoli.

Al 39′, al primo vero affondo, il Perugia passa con un fulmineo contropiede: Di Maggio lancia Seghetti che serve Montevago, che ha tutto il tempo di battere Livieri.

Nella ripresa Di Carlo prova a cambiare le carte, inserendo tre elementi al 12′, ma un minuto dopo Livieri in uscita deve salvare su Seghetti, ben lanciato da Torrasi.

Al 15′ è ancora il Grifo a rendersi pericoloso con Angella, che si testa non trova di poco la porta sulla punizione calciata da Bartolomei.

Al 21’il Perugia perde il suo uomo più pericoloso, Seghetti, colto da crampi. Al suo posto si rivede Sylla.

Una situazione pericolosa per parte nell’area avversaria, ma né Montevago, né Bertini trovano la porta.

Al 37′ Sylla prova l’azione personale, ma Quaranta neutralizza il suo tentativo. Due minuti dopo è Silipo a tentare la conclusione dal limite, con la palla che esce non di molto.

Al 45′ Sylla, messo da Montevago solo davanti a Livieri, ha il pallone buono per chiudere la partita, ma non inquadra la porta.

Nei 6 minuti di recupero da segnalate solo una conclusione di Montevago, su cui è attento Lievieri.

Peril Perugia una vittoria che dà ossigeno a Formisano. Per l’Ascoli, che lascia il campo sotto un diluvio di fischi, un’altra pericolosa battuta d’arresto che mette ancora più a rischio la panchina di Di Carlo.

Tabellino e pagelle

Ascoli – Perugia 0-1

39′ pt Montevago (P)

Ascoli: Livieri 6.5; Adjapong 5.5, Menna 6 (28′ st Maurizii 5.5), Quaranta 6.5, Cozzoli 6 (12′ st Alagna 6), Varone 5.5, Bertini 5 (34′ st Bando sv), Campagna 5 (12′ st D’Uffizi 6), Tremolada 5 (12′ st Silipo 6), Tirelli 5, Corazza 5. All. Di Carlo 5.

Perugia: Gemello 6.5; Giunti 6.5, Amoran 6, Angella 6.5, Giraudo 6, Squarzoni 6 (1′ st Torrasi6.5), Bartolomei 6, Di Maggio 6.5 (21′ st Leo6), Seghetti 7 (21′ st Sylla 6), Montevago 7, Lisi 6 (17′ st Bacchin 6). All. Formisano 6.5.