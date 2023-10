Il Perugia rischia col Sestri, ma il gol di Santoro vale 3 punti | Pagelle

In avvio la prodezza del centrocampista, poi i Grifoni rischiano troppo e tengono in bilico il risultato fino alla fine

Una prodezza di Santoro in avvio consegna al Perugia 3 punti preziosi, al termine di una partita di grande sofferenza. Il Sestri Levante, infatti, ha avuto almeno tre grandi occasioni per trovare il pari, al cospetto di un Perugia che non ha affondato il colpo, nonostante la partita si fosse subito messa sui giusti binari. Un Grifo poco concreto davanti (clamoroso l’errore di Lisi nel finale), non ha saputo chiudere una partita rimasta pericolosamente in bilico.

Di buono ci sono i 3 punti e il ritorno al gol di Santoro, giocatore che in C può fare la differenza.

Tabellino e pagelle

Perugia – Sestri Levante 1-0

8′ pt Santoro

Perugia: Adamonis 6, Mezzoni 6, Angella 6, Vulikic 5.5, Bozzolan 6, Iannoni 6.5 (17′ st Acella 6), Bartolomei 6 (45′ st Abibi sv), Kouan 6, Santoro 7 (29′ st Lisi 5.5), Matos 6 (29′ st Cudrig 6), Seghetti 6 (17′ st Vazquez 6). All. Baldini 6.

Sestri Levante: Anacoura 6, Podda 5.5 (38′ st Masini sv) 6, Pane 5, Oliana 6, Regini 6 (18′ st Ghigliotti 6), Furno 5.5 (1′ st Troiano 6), Raggio Garibaldi 5 (Gala 6), Parlanti 5.5, Candiano 6.5, Forte 6, Toci 5 (18′ st Busatto 6). All. Barilari 6.

