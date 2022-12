Il Perugia rende omaggio a Mihajlovic | Quella rete nel 2-2 pirotecnico contro la Lazio VIDEO

Il messaggio dell’Ac Perugia

Il presidente Massimiliano Santopadre e tutto l’AC Perugia Calcio si uniscono al dolore della famiglia Mihajlovic per la scomparsa di Sinisa.

In tante circostanze ha affrontato il Grifo dimostrando la sua grande professionalità e grinta sportiva.

Vogliamo ricordarlo in due foto che lo hanno visto protagonista contro il Perugia (in Coppa Italia vs Milan, stagione 2015-2016 e con la maglia della Lazio negli anni 2000).

Ciao guerriero!