Il Perugia esonera Cosmi e richiama Oddo

Il Perugia esonera Serse Cosmi e richiama Massimo Oddo per conquistare la salvezza. Il pareggio interno contro la Cremonese, seguito alla sconfitta a Cosenza, e il quintultimo posto in classifica, sono costati la panchina del suo amato Grifo all’Uomo del Ponte.

Serse Cosmi era stato chiamato a gennaio dal presidente Massimiliano Santopadre per cercare di raggiungere i playoff e conquistare la Serie A. Ma una serie di risultati negativi hanno fatto scivolare i Grifoni pericolosamente in fondo alla classifica.

Ora il compito di Oddo è quello di salvare il Perugia, a tre gare dal termine della stagione regolare. Con i biancorossi che dovranno affrontare in trasferta l’Entella, prima di ospitare il Trapani e di giocare l’ultima a Venezia.

Cosmi ha sempre avuto il sostegno della tifoseria biancorossa. Ma la squadra, complice anche numerose assenze, ha mostrato un’involuzione, mostrando soprattutto una preoccupante difficoltà nonostante abbia Iemmello, ancora principe dei bomber della B, pur con un girone di ritorno da dimenticare.

La nota della società

Questo il comunicato ufficiale della società: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore“.

“Col mio Perugia non poteva finire con quella partita con la Fiorentina” aveva detto con entusiasmo Serse Cosmi il giorno del suo ritorno sulla panchina del Grifo. Il riferimento era a quello spareggio per la Serie A perso immeritatamente contro la Fiorentina. Questa volta, purtroppo per tutti, è andata anche peggio.

Ora il Perugia affida a Massimo Oddo le sue speranze di restare ancora in Serie B.