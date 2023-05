Il Perugia affonda a Venezia (3-2), la salvezza si decide all’ultima giornata | Pagelle

La reazione del Grifo arriva troppo tardi con le reti di Luperini e Casasola (su rigore) che poi viene espulso

E’ finita come tutti, praticamente si aspettavano finisse. Ma la sconfitta del Perugia a Venezia è ancora più amara per la reazione tardiva dei Grifoni, che hanno trovato due reti quando erano ormai sotto 3-0 ed avevano rischiato la goleada.

Solo il pari riacciuffato dal Pisa a Brescia non condanna ancora matematicamente il Perugia alla Serie C. Ma ora i Grifoni dovranno vincere contro il Benevento e sperare nella contestuale sconfitta del Brescia a Palermo. Spal e Benevento sono già in C.

La partita

2′ pt Struna si infortuna. Al suo posto entra Angella.

10′ pt La punizione di Tessmann non inquadra la porta di poco.

14′ pt OCCASIONE VENEZIA Pohjanpalo, da ottima posizione, grazia il Perugia.

26′ pt GOL VENEZIA, PIERINI L’attaccante elude Bartolomei con una veronica, poi dal limite dell’area lascia partite un tiro a giro sul palo opposto che si infila alla sinistra di Abibi.

29′ pt OCCASIONE VENEZIA Ci prova Zampano, palla di poco a lato.

34′ pt OCCASIONE VENEZIA Il tocco di Andersen sul cross di Tessmann mette i brividi al portiere del Perugia. Biancorossi alle corde.

42′ pt GOL VENEZIA, CARBONI Sul corner calciato sul fronte destro d’attacco da Andersen, Carboni colpisce di testa indisturbato nel cuore dell’area e sigla il raddoppio.

47′ pt Bartolomei calcia in area a colpo sicuro, ma viene murato dai difensori del Venezia.

48′ pt OCCASIONE PERUGIA Joronen perde palla in presa alta ostacolandosi con un compagno di reparto, Di Carmine si avventa sulla sfera e cade in area nel contatto con un avversario. Casasola calcia poi a lato. L’arbitro, dopo un lungo check, decide che non ci sono gli stremi per il calcio di rigore e fischia la fine del primo tempo.

48′ pt VENEZIA – PERUGIA 2-0 Padroni di casa avanti con la bella giocata di Pierini e lo svarione della difesa biancorossa che si dimentica di Carboni. Per il Perugia, adesso, c’è l’Everest da scalare. Tutte in parità le sfide delle altre squadre in lotta per non retrocedere, il Perugia viene agganciato dalla Spal ed è momentaneamente a 3 punti dal Brescia. Il Venezia è invece in zona playoff.

3′ st Arriva la notizia del vantaggio del Brescia. In questo momento il Perugia sarebbe aritmeticamente in Serie C.

15′ st GOL VENEZIA, ELLERTSSON Il Venezia dilaga con Ellertsson che batte Abibi in una sorta di rigore in movimento.

19′ st GOL PERUGIA LUPERINI Il centrocampista raccoglie il pallone girato da Di Carmine e in due tempi batte Joronen.

28′ st OCCASIONE VENEZIA Ellertsson dall’area piccola calcia addosso ad Abibi e si divora la quarta rete.

29′ st RIGORE PER IL PERUGIA Lisi si incunea tra le maglie nere e viene messo giù sulla riga da un intervento scomposto di Hristov, che viene ammonito.

33′ st DAL DISCHETTO CASASOLA NON SBAGLIA Il Perugia prova a riaprirla con il rigore segnato dall’esterno.

34′ st Da Brescia arriva la notizia del pari del Pisa che lascia ancora una speranza al Perugia.

35′ st Di Serio cade in area sul contatto con un avversario, l’arbitro stavolta fa proseguire.

36′ st Castori mette dentro anche Kouan al posto di Santoro.

38′ st ESPULSO IL TECNICO DEL VENEZIA VANOLI PER PROTESTE.

42′ st Sul corner Casasola stacca di testa, ma non inquadra la porta.

44′ st Casasola spinge un uomo della panchina del Venezia per riavere il pallone. Ne nasce un rissa. Espulso Casasola, che perde la testa e lascia i suoi con un uomo in meno in questi minuti finali.

45′ st SARANNO 7 I MINUTI DI RECUPERO.

52′ st FINISCE 3-2.

Tabellino e pagelle

Venezia – Perugia 3-226′ pt Pierini (V), 42′ pt Carboni (V), 15′ st Ellertsson (V), 19′ st Luperini (P), 33′ st Casasola rig. (P)44′ st espulso Casasola (P)

Venezia: Joronen 5.5, Hristov 4, Svoboda 5.5, Carboni 7 (17′ st Sverko 6), Candela 6 (49′ st Ceppitelli sv), Andersen 6.5 (17′ st Busio 6), Tessman 7, Ellertsson 7, Zampano 6.5, Pohjanpalo 6 (26′ st Novakovich 6), Pierini 8 (26′ st Cheryshev 6). All. Vanoli 6.

Perugia: Abibi 5, Sgarbi 5, Curado 4,5, Struna sv (2′ pt Angella 5), Casasola 4, Bartolomei 4.5 (14′ st Luperini 6), Santoro 5 (36′ st Kouan sv), Capezzi 4.5 (14′ st Iannoni 6), Lisi 6, Di Serio 5.5, Di Carmine 6. All Castori 5.

Salvezza, così la nuova classifica

Questa la nuova classifica, nella lotta per non retrocedere, a una giornata dal termine:

Ternana 43Cittadella 42Cosenza 40Brescia 39Perugia 36Spal 35Benevento 35