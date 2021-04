Il parcheggio si paga con il telefono, nuovo servizio a Orvieto - Tuttoggi

Parcometri, al via dal 10 aprile l’adeguamento della modalità di pagamento delle soste tramite telefono cellulare e smartphone

La sosta nei parcheggi a pagamento della città di Orvieto si fa più pratica e intelligente. La Giunta comunale ha approvato il contratto con il gestore di servizi digitali EasyPark che a partire dal 10 aprile rende disponibile in tutte le aree di sosta a strisce blu gestite dal Comune di Orvieto il servizio di pagamento attraverso una app di mobile parking per smartphone.

La collaborazione con EasyPark, i cui servizi sono presenti in 470 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania, rappresenta una novità e si affianca a quella avviata nel 2015 con MyCicero con cui la Giunta, nella stessa delibera, ha approvato il contratto di rinnovo.

Tali applicazioni consentiranno all’utente di creare un borsellino digitale destinato al pagamento degli importi della sosta e di avere tutta una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. In particolare sarà possibile attivare, prolungare e interrompere la sosta tramite il proprio smartphone pagando solo il tempo di parcheggio effettivo nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.

“L’innovazione e la digitalizzazione dei servizi – spiega l’assessore alla Mobilità, Gianluca Luciani – sono tra i principali obiettivi che si è posta questa Amministrazione nel suo programma di governo. Le app di mobile parking EasyPark e MyCicero rappresentano un’opportunità in più che mettiamo a disposizione dei cittadini e, speriamo presto, dei turisti per rendere facile e comoda la sosta nella nostra città. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per stringere altri accordi in questo senso e stiamo ragionando inoltre su come far interagire questi servizi digitali con i prodotti turistici della città per rendere ancora più completa e accogliente l’offerta per i visitatori. Queste azioni si inseriscono in un quadro di interventi complessivo che riguarderanno la mobilità e la sosta che partiranno nelle prossime settimane e che seguono le indicazioni della risoluzione approvata in consiglio comunale nel luglio 2020”.

“Si tratta di un primo intervento – aggiunge il dirigente della Polizia Locale, T.C Alessandra Pirro – nella direzione dell’innovazione dei sistemi di parcheggio e pagamento sosta da remoto che verrà attuata nel biennio 2021/2022 nell’ottica di rendere Orvieto sempre più una città moderna, tecnologica e all’avanguardia. La possibilità di pagare tramite queste app sarà ben visibile su tutti i parcometri e il Comune avrà un collegamento informatico via web con My Cicero e EasyPark attraverso il quale monitorare quotidianamente i pagamenti della sosta effettuati dall’utenza. Gli agenti della polizia locale saranno inoltre dotati di uno smartphone con il quale potranno effettuare il controllo sulla sosta tramite la targa dell’auto. Dai siti delle aziende è possibile anche scaricare e stampare un tagliando con cui segnalare agli agenti che si utilizza la app per pagare il parcheggio”.

Come funziona EasyPark:

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile anche sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark

Per gli utenti privati che sostano a Orvieto, il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19 € o 0,29 € a sosta, a seconda dell’area, da aggiungere alla sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio a Orvieto o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large a un canone fisso mensile di 2,99 €, senza nessuna commissione sulle singole soste.

A coloro che sostano per lavoro – i possessori di partiva IVA, i liberi professionisti e le aziende -EasyPark propone invece le soluzioni Business, con cui si riceve una rendicontazione mensile con riepilogo di tutte le soste effettuate, eventualmente imputabile a centri di costo diversi.

L’utente che usa l’app sia nel tempo libero che per lavoro può inoltre decidere quale account utilizzare, se quello privato o quello business, a seconda della circostanza.