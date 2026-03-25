Il Palio del Cupolone conquista le giornate FAI di Primavera a Perugia: in centinaia al Palazzo della Prefettura - Tuttoggi.info

Straordinario successo di pubblico per la partecipazione de J’Angeli 800 – Palio del Cupolone alle Giornate FAI di Primavera, promosse dal Fondo Ambiente Italiano presso il Palazzo della Prefettura di Perugia il 21 e 22 marzo scorsi. Un appuntamento che ha superato ogni aspettativa, registrando un’affluenza eccezionale fin dalle prime ore e inducendo gli organizzatori a chiudere anticipatamente gli ingressi nella giornata di domenica a causa dell’elevatissima richiesta.

In questo contesto di grande partecipazione, la presenza in costume d’epoca dei rioni Fornaci, Ponte Rosso e Del Campo assieme ad alcuni consiglieri dell’Ente ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi e apprezzati dell’appuntamento. Un risultato ancora più significativo nell’anno in cui il Palio celebra il prestigioso traguardo della sua 10ª edizione, in programma dal 12 al 20 giugno 2026 a Santa Maria degli Angeli.

VISITE GUIDATE E RIEVOCAZIONE STORICA DELL’800

Le sale storiche del Palazzo della Prefettura (costruito tra il 1876 e il 1873 sopra i resti della Rocca Paolina) si sono animate in un affascinante viaggio nella seconda metà del XIX secolo, tra musica, eleganza e scene di vita quotidiana. Sotto la guida del direttore artistico del Palio Fausto Marchini, figuranti e interpreti hanno dato vita ad esperienze immersive: dal salone da ballo con il valzer, alle conversazioni tra nobili nella sala da the, nel loggiato e nella sala riunioni, fino alle ricostruzioni conviviali a tavola nella sala da pranzo. Un’esperienza capace di trasportare i visitatori nel cuore della Perugia postunitaria, rendendoli, in alcuni momenti, parte attiva della scena.

Particolarmente apprezzata la presenza dei personaggi storici legati alla realizzazione del Palazzo della Prefettura: Reginaldo Ansidei, sindaco dell’epoca, interpretato dal direttore Fausto Marchini, e l’ingegnere Alessandro Arienti, interpretato da Valter Betti, attore e rionale del Palio. I due personaggi hanno accolto i gruppi di visitatori, accompagnati dai preparati studenti e studentesse del Liceo Classico Musicale “Annibale Mariotti” di Perugia, che hanno curato le visite guidate illustrando storia e peculiarità degli ambienti tra pitture e decorazioni.

Esprime piena soddisfazione il presidente Moreno Massucci: «Mi preme prima di tutto ringraziare per questo speciale invito il Prefetto di Perugia Dott. Francesco Zito e la sua famiglia la moglie Laura Lascialfari e il figlio Tommaso, la Dr.ssa Maura Nicolina Vice Prefetto Vicaria e il Vice Capo di Gabinetto Marco Migliosi, insieme a tutto il personale della Prefettura per l’estrema cortesia e la completa disponibilità nei nostri confronti. È stata davvero una splendida esperienza. Numerosi visitatori, incuriositi dalle ricostruzioni storiche e dalla qualità delle performance, hanno chiesto informazioni sul Palio del Cupolone che si avvicina alla sua decima edizione, confermando il crescente interesse verso un evento capace di coniugare ricerca storica, spettacolo dal vivo e forte partecipazione popolare».

L’apertura straordinaria degli spazi di rappresentanza della Prefettura, normalmente non accessibili al pubblico, ha rappresentato un’occasione unica per scoprire un luogo simbolo della presenza dello Stato sul territorio. Determinante, in questo scenario, il ruolo dell’Ente Palio J’Angeli 800 che ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

Luogo: Palazzo della Prefettura, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA