Il Natale di Terni parte con la stella di Miranda - Tuttoggi

Il Natale di Terni 'accende le luci sulla città'. Presentato il programma degli eventi natalizi che coinvolgeranno anche i borghi

Sarà anche quest’anno l’accensione della stella di Miranda, in programma giovedì 8 dicembre alle ore 17, a dare il via agli eventi e alle luminarie natalizie di Terni. “Una serie di iniziative che abbiamo voluto organizzare con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città e per rispondere a una voglia di socialità che ha sempre caratterizzato Terni e i Ternani, ma che è stata frenata inevitabilmente dalle misure restrittive della pandemia”, ha detto l’assessore agli eventi natalizi Stefano Fatale, che, insieme al vicesindaco Benedetta Salvati, ha ringraziato la Fondazione Carit, presente stamattina, 6 dicembre, alla conferenza stampa con il vicepresidente Massimo Valigi, per il sostegno economico e le aziende partecipate, SII, Umbria Energy e TerniReti per la collaborazione che ha consentito di allargare l’area degli eventi anche a zone non centrali. L’assessore Fatale ha anche confermato l’organizzazione del concerto di fine anno che si terrà il 31 dicembre in piazza Europa.

Natale, voglia di eventi e qualità

“C’è voglia di eventi, c’è voglia di qualità – ha detto l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli – come conferma anche il recente successo di Umbria Libri. Per questo il programma degli eventi natalizi sarà ampio e partecipato. E’ ancora aperto un avviso, pubblicato sul sito web dell’Ente – che consente, fino al 12 dicembre, di ricevere e sostenere ulteriori proposte che saranno poi inserite in cartellone. Mettiamo a disposizione il palco in piazza Tacito: sono già previsti spettacoli di danza, di teatro e concerti; altri eventi saranno itineranti, sempre sul tema del Natale, delle tradizioni e della danza”. “Inoltre – ha aggiunto l’assessore Cecconelli – sia Bct che il Caos organizzano eventi specifici in questo periodo”. “Tutto questo – ha aggiunto l’assessore al turismo Elena Proietti – contribuirà a rendere la città più attrattiva, prendendo esempio da modelli virtuosi, come quello ad esempio delle luminarie di Salerno che sono diventate un brand conosciuto ovunque”.