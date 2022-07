Il medico no vax tornato a Foligno: “In pensione, non eserciterà più”

Le indagini erano scattate dopo che Delicati – allora medico di base a Borgaro Torinese – in un video su YouTube, aveva messo in dubbio l’esistenza della pandemia e l’utilità del vaccino. Un video che lo aveva fatto diventare molto popolare tra la galassia negazionista e no vax, ma che appunto ha portato i carabinieri del Nas ad approfondire la sua attività. Per il medico, tornato libertà, resta il divieto di dimora a Torino.

Come ha spiegato alla Tgr Umbria il suo avvocato, Gianluca Visca, Giuseppe Delicati, posto a riposo dall’Ordine dei medici, è in pensione e non intende più esercitare. Quanto alle accuse che gli vengono mosse, il legale ammette che alcuni controlli maggiori potevano essere fatti prima di rilasciare la certificazione ad alcuni assistiti, ma respinge l’accusa secondo la quale l’ambulatorio del medico sarebbe stato una sorta di stamperia di certificati facili per evitare il vaccino anti Covid.