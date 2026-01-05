Il maltempo spaventa anche la Befana, così cambia il programma - Tuttoggi.info

Il maltempo, previsto su Perugia anche nella giornata del 6 gennaio (per il quale è stata emessa l’allerta gialla) costringe anche a ambiare il programma degli eventi con la Befana al centro storico.

Martedì mattina si valuterà se mantenere o cancellare la tradizionale discesa della Befana organizzata dai vigili del fuoco.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 in piazza IV Novembre con la partenza della 29ª edizione della Motobefana, promossa dal Moto Club Entrophymotorbike in collaborazione con Moto S.O.S. – Protezione Civile. Il motoincontro, aperto a tutti i motociclisti, ha una finalità benefica e quest’anno sosterrà l’associazione Vivo a Colori, grazie ai doni raccolti dai partecipanti.

Ad aprire la Motobefana sarà un sidecar che trasporterà la Befana e i suoi doni, un prototipo realizzato da CDP Ducati Perugia su base Ducati DesertX Rally.

Il mezzo rappresenta un forte messaggio di inclusione e solidarietà: è stato progettato grazie alla collaborazione tra Rumors Officina di Lodi, GIVI, Insta360 e le Officine Ortopediche Maria Adelaide, che hanno realizzato uno speciale seggiolino capace di garantire sicurezza e comfort.

Questo sidecar ha permesso a Davide, un bambino affetto da una grave malattia, di affrontare in sicurezza la Transitalia Marathon, manifestazione motociclistica internazionale che lo scorso settembre ha attraversato anche l’Umbria, insieme a Simone Zignoli, volto noto del programma Le Iene.

Alle ore 11.30 è previsto l’arrivo in piazza IV Novembre della Befana del Vigile Urbano, giunta alla 25ª edizione e organizzata dal CAMEP – Club Auto e Moto d’Epoca Perugino in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale.

La carovana di auto e moto d’epoca offrirà uno dei momenti più suggestivi della mattinata, rafforzando il legame tra tradizione, passione motoristica e solidarietà.

Alle ore 12.00, nella Sala della Vaccara, si terrà il saluto delle autorità e la consegna di un assegno di mille euro al Corpo di Polizia Locale, destinato a una borsa di studio intitolata alla vice comandante Antonella Vitali, rivolta alle scuole primarie del Comune di Perugia.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, piazza IV Novembre ospiterà l’animazione curata dal Comando dei vigili del fuoco, con la collaborazione dell’associazione Il Carro e il coinvolgimento di Pennetti Pennella.

La distribuzione delle calze avverrà alle 17.30 al Teatro Pavone, grazie al contributo di Perugina Nestlé e PAC2000, che metterà a disposizione mille calze per i bambini.

I ticket per il ritiro delle calze potranno essere ritirati fino ad oggi (5 gennaio) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Madonna Alta.

Come detto, in mattinata si valuterà se ci saranno le condizioni per effettuare in sicurezza la discesa della Befana dal campanile.

Al PalaBarton la Befana sui pattini

L’asd Skating club Ponte San Giovanni, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia e Coni Umbria, in collaborazione con la Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni e Acsi ripropone il tradizionale appuntamento con la Befana sui Pattini, gran Galà Acsi, in programma martedì 6 gennaio dalle 15 presso il palaBarton Energy.

Insieme agli atleti delle varie società che scenderanno in pista, durante lo spettacolo si esibiranno campioni europei e mondiali che renderanno lo spettacolo unico nel suo genere.

Saranno infatti presenti, tra gli altri:

-la coppia artistico composta da Micol Mills e Tommaso Cortini, campioni del Mondo in carica nella categoria Senior;