Il maestro Igor Borozan espone all’Area 68 di Terni: “‘Oronero’, la fascinazione ipnotica dei contrasti cromatici” - Tuttoggi.info

Tra le tante iniziative che animeranno il Natale 2024 ternano spicca la mostra ‘Oronero’ del maestro Igor Borozan, già in essere presso il noto locale cittadino Area 68 Lounge Bar in via 1° Maggio e che avrà l’opening ufficiale il prossimo 30 novembre alle ore 17,30, durante il quale l’artista eseguirà un’opera scultorea live alla presenza del pubblico.

Borozan stupisce nuovamente: questa volta non si tratta di grandi tele imponenti, ma di una collezione di opere di piccole dimensioni, preziosi tasselli che compongono l’affascinante mosaico della vita e dell’anima inquieta dell’artista.



Ogni opera è un piccolo frame, un’istantanea che cattura un momento, un’emozione, un pensiero, nell’impetuoso ed inarrestabile fluire della vita. Non si tratta di una retrospettiva canonica, ma di una miscellanea di opere, un racconto frammentario eppure estremamente coerente, che rivela l’evoluzione stilistica e la ricchezza creativa dell’artista. Ogni piccolo dipinto è un tassello di un puzzle più ampio che, nella sua apparente semplicità, svela tutta la sua carica ipnotica.

“Il colore non è mai un elemento statico, ma un’entità dinamica ed in continua evoluzione”, spiega Igor Borozan. “La sua essenza si rivela nell’interazione con la luce, che ne esalta la vibrazione e ne evidenzia le molteplici sfaccettature. Non si tratta solo di una semplice combinazione di pigmenti, ma di un processo di trasmutazione, quell’essenza sottile che permea il mondo visibile e invisibile, trasformandoci ed offrendoci l’opportunità di guardare con occhi nuovi”.



Borozan utilizza una tavolozza audace, giocando su contrasti cromatici potenti: l’oro brillante, il nero profondo e il rosso intenso. È una ‘mescla alchemica’ che si diffonde nello spazio circostante, creando un’atmosfera densa e suggestiva che cattura l’attenzione dell’osservatore.



La delicatezza e la minuzia dei dettagli invitano lo spettatore ad un’osservazione ancor più attenta e ravvicinata; ogni pennellata, ogni sfumatura, creano un’attrattiva sorprendente verso quella danza di luci e ombre, l’essenza profonda della vita stessa.





https://www.instagram.com/igor_bozaborozan/

https://www.area68.it/





Luogo: Area 68, Via 1° maggio, 68, TERNI, TERNI, UMBRIA

Data Inizio: 30/11/2024

Data Fine: 22/12/2024

Ora: 17:30

Artista: Igor Borozan

Prezzo: 0.00