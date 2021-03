Il liceo incontra... l’artista Nicola Samorì: oggi su Youtube - Tuttoggi

L’appuntamento promosso dal liceo artistico di Spoleto è previsto per oggi (lunedì 8 marzo) dalle ore 17 alle ore 19

Al via il secondo appuntamento per le iniziative formative 2021 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto. Si tratta di un ciclo di incontri, tutti on line, rivolti ai docenti del liceo, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche culturali.

In questa occasione il liceo incontra, l’artista Nicola Samorì, figura di spicco nel panorama culturale artistico italiano. Vincitore di premi e numerosi riconoscimenti. Pittore contemporaneo di temi classici, con evidenti riferimenti all’arte rinascimentale e barocca, che fedelmente riproduce, per poi intervenire con una spietata manovra distruttiva, agendo sulla superficie del quadro con fori strappi, spellando letteralmente la pittura, dando vita così ad una nuova opera, trasformata e reinterpretata con lo spirito turbato del nostro tempo.

L’appuntamento è previsto per oggi (lunedì 8 marzo) dalle ore 17 alle ore 19.

Il video-incontro potrà essere seguito da tutti gli interessati sul canale YouTube della scuola, seguendo le indicazioni che saranno fornite nel sito www.liceospoleto.edu.it e sui social. All’artista saranno rivolte domande da parte dagli studenti del liceo artistico e non solo, con un finale a sorpresa, realizzato dagli studenti del corso di scenografia. Un incontro fortemente atteso, dove l’impossibilita di andare a vedere una mostra e sopperita da un incontro virtuale, che possa nutrire gli occhi, lo spirito di uno spettatore curioso.