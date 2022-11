Il liceo Donatelli di Terni promuove la sicurezza sul web per i ragazzi - Tuttoggi

Sicurezza sul web e prevenzione, il liceo Donatelli promuove incontro la Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica

Martedì 15 novembre gli specialisti della Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica (SOSC) di Terni hanno formato gli studenti del Liceo “Renato Donatelli” all’uso consapevole e prudente delle tecnologie oggi a loro disposizione. L’intervento dell’ispettore Valentino Adriani ha toccato i temi più attuali e scottanti della decisiva questione della sicurezza in rete — dal cyberbullismo all’adescamento on-line, dalla diffusione di immagini a contenuto esplicito alla pedopornografia, dalla tutela della propria reputazione sul web al phishing — catturando l’interesse degli studenti, consapevoli di essere in compagnia di una voce non solo competente e appassionata, ma a loro vicina.

Il liceo Donatelli in prima linea per la formazione e la sicurezza degli studenti

Al termine dell’incontro gli studenti hanno avuto la possibilità di conferire personalmente con l’ispettore Adriani e con il sovrintendente Lozzi per una consulenza riservata. I ragazzi devono essere sempre in grado di fruire della tecnologia per trarne i massimi benefici didattici e sociali senza però esserne vittime: per questo la dirigenza del “Donatelli” — che da sempre opera in stretta collaborazione con gli specialisti della Polizia di Stato a cui va un sentito ringraziamento per la preziosa opera svolta e per la disponibilità riservata al Liceo — è particolarmente interessata a promuovere tali momenti di formazione a beneficio dei propri studenti.