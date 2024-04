Il Grifo ritrova Vasquez e batte 3-0 l’Olbia | Pagelle

L'attaccante sigla il vantaggio e trova il rigore realizzato da Ricci dopo il raddoppio di Iannoni

Il Perugia torna alla vittoria dopo lo stop con la Carrarese e torna a sperare nel terzo posto. Poca cosa l’Olbia, ora fanalino di coda, ma la ritrovata vena di Vasquez potrebbe offrire soluzioni alternative davanti di fronte al calo di Sylla. Il centravanti sigla il vantaggio, coglie un palo e trova il rigore che chiude la gara, con la realizzazione di Ricci. In mezzo, la rete del 2-0 di Iannoni.

Eppure la gara per i Grifoni non comincia bene. Passano appena 9 minuti e sono gli ospiti a far tremare il Curi di fede biancorossa: Dessena arriva a centro area sul pallone di Catania di piatto coglie la traversa. Difesa del Perugia che si fa sorprendere.

La risposta del Grifo arriva al 20′: su una respinta della difesa Ricci si ritrova il pallone buono, ma il suo tiro viene respinto da Van der Want in uscita.

Il Perugia passa al 25′ con Vasquez, che non manca l’appuntamento vincente con l’ottimo servizio di Mezzoni.

Passano sei minuti e ancora Vasquez sfiora il raddoppio, ma il suo colpo di testa centra il palo.

Nel recupero prima Vulikic sventa un tentativo degli ospiti, poi il Grifo trova il raddoppio con Iannoni, che finalizza la verticalizzazione di Agosti.

Al 20′ del secondo tempo Ricci chiude la gara su rigore, fischiato per un atterramento di Vasquez.

Nel finale c’è da registrare una respinta di Adamonis sulla punizione dell’ex Bianchimano e nulla più.

Il Perugia, con un inedito attacco (ottima la prova di Vasquez) ritrova i gol ed i 3 punti.

Tabellino e pagelle

Perugia – Olbia 3-0

25′ pt Vasquez (P), 46′ pt Iannoni (P), 20′ st Ricci rig. (P)

Perugia: Adamonis 6; Mezzoni 6.5 (1′ st Souarè 6) , Angella 6, Vulikic 6.5; Paz 6 (14′ st Kouan 6), Agosti 6.5 (14′ st Torrasi 6), Iannoni 7.5 (25′ st Polizzi 6), Bozzolan 6; Ricci 6.5, Vazquez 7.5, Lisi 6 (32′ st Bartolomei 6). All. Formisano 6.5.

Olbia: Van der Want 6; Arboleda 5, Bellodi 5.5, Motolese 6, Montebugnoli 5; Mameli 5 (1′ st Zallu 6), Dessena 6, Biancu 6 (18 st Incerti 5); Catania 6 (18′ st Palomba 5.5), Nanni 6 (32′ st Bianchimano 6), Ragatzu 6 (34′ st Gennari 6). All. Biagioni 5.5.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6: poche volte gli avversari arrivano alla conclusione, ma quando lo fanno si fa trovare pronto. E sulla prima conclusione viene salvato dalla traversa.

Mezzoni 6.5: mette in mezzo all’area due ottimi palloni e il secondo vale il vantaggio. (1′ st Souarè 6: fa il suo in una gara ormai in discesa).

Angella 6: un po’ in difficoltà, soprattutto sul piano fisico, ma riesce a cavarsela con l’esperienza.

Vulikic 6.5: due ottimi interventi a sbrogliare situazioni pericolose.

Paz 6: una gara più di quantità che di qualità (14′ st Kouan 6: contribuisce a spegnere i pochi sussulti degli ospiti).

Agosti 6.5: mezzo voto in più per il lancio per Iannoni che vale il raddoppio (14′ st Torrasi 6: si fa vedere nell’azione che porta al rigore).

Iannoni 7.5: ottima prova, sugellata con la rete del raddoppio che mette la partita sui giusti binari per il Grifo (25′ st Polizzi 6: nel finale per una gara ormai chiusa).

Bozzolan 6: torna e si fa vedere con il pallone che Vasquez incorna sul palo.

Ricci 6.5: buona prestazione, con il gol da dischetto che chiude la gara.

Vazquez 7.5: dimostra che al centro dell’attacco il Perugia ha un’alternativa valida a Sylla. Sigla il vantaggio, colpisce un palo e si prende il rigore.

Lisi 6: Formisano prova a sfruttare le sue doti come attaccante esterno; non demerita, ma non graffia (32′ st Bartolomei 6: ancora minuti per riprendere il ritmo gara in vista del finale di stagione).

All. Formisano 6.5: cambia il modulo ed anche alcune pedine, reinventando l’attacco. Il Perugia rischia in avvio, ma poi si va valere con convinzione.

(foto d’archivio)