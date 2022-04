Il Grifo risponde al Frosinone e batte il Parma 2-1| Pagelle

Passano appena tre minuti e il Grifo trova il raddoppio: incredibile errore di Buffon che manca l’impatto col pallone sul retropassaggio e consente a Olivieri di depositare in porta.

Il Parma prova a scuotersi, ma il sinistro a giro di Bernabè finisce sulla parte alta dell’incrocio, dove Chichizola non sarebbe potuto arrivare.

Risponde il Perugia con Carretta, che sul lancio di Chichizola incrocia di sinistro davanti a Buffon, che però questa volta è bravo a deviare di piedi la palla quel tanto che basta per mandarla in corner.

Al 33′ occasione per il Parma, ancora con Bernabè il cui tiro viene respinto malamente da Chichizola: Benedyczak non ne approfitta e consente a Rosi di liberare.

Al 36′ Perugia vicino alla terza rete con il tiro cross di Lisi di destro a rientrare che sfiora l’incrocio.

Ricca di emozioni anche la ripresa, con le due squadre molto lunghe e diverse occasioni da una parte e dall’altra.

Al 10′ Chichizola respinge la conclusione a colpo sicuro di Benedyczak.

Ma al 14′ è il Perugia a sfiorare la terza rete, ancora su un pasticcio della difesa ducale: Delprato scivola sulla pressione di Santoro, il centrocampista biancorosso mette la palla nell’area piccola per l’accorrente Olivieri e Circati, nel tentativo di anticipare l’avversario, tocca la palla che, sulla linea, viene respinta da Cobbaut.

Al 28′ il Parma la riapre con il gran sinistro di Vazquez, che dal limite si coordina e mette la palla a fil di palo, alla destra di Chichizola.

Al 31′ Carretta si divora la rete del 3-1: imboccato da Olivieri, solo davanti a Buffon, prima si fa respingere il tiro dall’ex portiere della Juventus e poi, con la porta sguarnita, di testa incredibilmente manda a lato.

Tra il 35′ e il 37′ il Parma ha due occasioni per il pari. Prima Vazquez prova il tiro a giro, con la palla che esce di poco sopra la traversa, con Chichizola che era comunque sulla traiettoria. Poi Correia si ritrova il pallone in area sulla destra, ha il tempo di prendere la mira, ma calcia d’esterno a lato.

Il Perugia riesce a resistere fino al triplice fischio, si prende i 3 punti e mantiene viva la speranza di agganciare l’ultimo posto utile per i playoff, occupato dal Frosinone. E sabato c’è il derby al Liberati contro la Ternana

Tabellino e pagelle

Perugia – Parma 2-1

4′ pt Burrai (Pe) rig.; 7′ pt Olivieri (Pe); 28′ st Vazquez (Pa)

Perugia: Chichizola 6.5, Rosi 6.5, Curado 6, Dell’Orco 6.5, Ferrarini 6 (27 st Falzerano 6), Burrai 7, Segre 6 (35′ st Kouan 6), Santoro 6.5 (45′ st Ghion sv), Lisi 6.5 (27′ st Beghetto 6), Carretta 5.5 (45′ st D’Urso sv), Olivieri 7. All. Alvini 7.

Parma: Buffon 5, Delprato 5, Circati 5, Cobbaut 6, Rispoli 5 (33′ st Correia 5.5), Juric 5.5, Oosterwolde 5.5 (35′ st Zafaritis 6), Bernabè 6.5, Vazquez 6.5, Benedyczak 5.5, Pandev 5 (12′ st Inglese 5). All. Iachini 5.

Arbitro Di Martino di Teramo.

La partita dei Grifoni

Chichizola 6.5: un rinvio che diventa un assist per Carretta, sul quale Buffon riscatta parzialmente la papera iniziale. Unica incertezza su Bernabè, ma Rosi sbroglia. Nella ripresa respinge il tiro di Benedyczak, ma nulla può sulla perla di Vazquez.

Rosi 6.5: morde le caviglie degli avversari e si rende utile anche nella fase offensiva. Nel primo tempo riesce a sbrogliare sull’unica incertezza di Chichizola.

Curado 6: partita senza sbavature, anche se troppi palloni attraversano l’area del Perugia. La mira degli ospiti è però quasi sempre imprecisa.

Dell’Orco 6.5: efficace in marcatura, elegante quando imposta, non lesinando anche qualche incursione in avanti.

Ferrarini 6: qualche buona giocata, anche se non lascia il segno come in altre occasioni (27 st Falzerano 6: Alvini lo inserisce per cercare di sfruttare gli spazi che il Parma è costretto a concedere, ma tutto il Perugia non ne approfitta).

Burrai 7: dopo appena 4 minuti trafigge Buffon dal dischetto. Poi diverse buone giocate dal basso e pochi palloni persi.

Segre 6: legna a centrocampo, con il suo solito lavoro poco appariscente, ma efficace (35′ st Kouan 6: i suoi muscoli e la sua corsa servono ad arginare i tentativi di assalto del Parma).

Santoro 6.5: usa il fioretto e la sciabola e poche volte sfodera l’arma sbagliata (45′ st Ghion sv).

Lisi 6.5: parte bene e non solo per l’azione che porta al rigore. Poi, anche per stanchezza, si perde un po’ nella ripresa (27′ st Beghetto 6: il suo piede sinistro può essere un’insidia per i ducali, ma il Perugia non riesce a sfruttarlo).

Carretta 5.5: tanta corsa e generosità, però non sigla la rete che avrebbe chiuso prima la partita. Nel primo tempo Buffon gli tocca con il piede la palla che finisce a lato di poco. Nella ripresa si fa ipnotizzare dal portiere del Parma e poi, con la porta vuota, di testa la manda incredibilmente fuori (45′ st D’Urso sv).

Olivieri 7: al 7′ scarta il regalo di Buffon realizzando la sua quinta rete con la maglia del Perugia. Mette costantemente in apprensione la difesa del Parma, come quando Circati, nel tentativo di anticiparlo, sta per infilare la sua porta. Nei panni di suggeritore mette Carretta solo davanti a Buffon, ma il compagno di squadra non ne approfitta.

All. Alvini 7: a 180′ dalla fine del campionato il suo Perugia è ancora in lotta per i playoff. Ufficialmente il suo compito, a inizio campionato, era centrare la salvezza. Asticella che poi la società ha dovuto alzare grazie ai risultati e al bel gioco. Al quale si piega anche il Parma collezionista di costose “figurine”.

(a seguire servizio completo)