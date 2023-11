Il Grifo manca il controsorpasso, con la Carrarese termina 1-1 | Pagelle

Le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio con Capello che approfitta di un errore della difesa, pari fortunoso su palla di Matos deviata. Traversa di Ricci nella ripresa

Il Perugia manca il controsorpasso alla Carrarese nella sfida del Curi terminata 1-1. Padroni di casa costretti a rimontare la rete di Capello al 37′ del primo tempo, che approfitta di un errore della difesa. Il pari arriva nel recupero della prima frazione in modo fortunoso, con una deviazione su un pallone messo al centro da Matos.

Il Perugia cerca la rete della vittoria con più convinzione nella ripresa, cogliendo anche una traversa con Ricci, al termine di una bella azione. Ma rischia anche sulla conclusione capitata ancora a Capello, con Vulikic che questa volta rimedia.

Tabellino e pagelle

Perugia – Carrarese 1-1

37′ pt Capello (C), 47′ pt Matos (P)

Perugia: Adamonis 6, Paz 6, Angella 6, Vulikic 5, Cancellieri 6 (27′ st Bozzolan 6), Iannoni 6.5, Bartolomei 6, Kouan5.5 (1′ st Ricci 6.5), Santoro 6, Seghetti 6 (38′ st Cudrig sv), Matos 6 (27′ st Lisi 6). All. Baldini 6.

Carrarese: Bleve 6, Coppolaro 6.5, Illanes 6, Imperiale 6, Zanon6 (36′ st Raimo sv), Della Latta 5.5 (18′ st Belloni 6), Schiavi 6, Palmieri 5.5 (18′ st Zuelli 6), Cecconi 6 (44′ st Cerretelli sv), Capello 6.5, Panico 6 (36′ st Simeri sv). All. Dal Canto 6.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6: non è chiamato a particolari interventi.

Paz 6: Baldini prova a sfruttare la sua velocità, ma viene spesso disinnescato.

Angella 6: un rientro non al meglio.

Vulikic 5: la chiusura sulla conclusione a colpo sicuro di Capello nella ripresa non riscatta l’erroraccio in avvio, che mette subito in salita la partita dei Grifoni.

Cancellieri 6: questa volta non brilla (27′ st Bozzolan 6: scampoli finali, con poco tempo a disposizione per incidere).

Iannoni 6.5: buona prestazione, di carattere e grinta.

Bartolomei 6: fa quello che gli chiede Baldini, ma il gioco del Perugia diventa fin troppo lento e prevedibile.

Kouan5.5: solito vigore, ma anche confusione (1′ st Ricci 6.5: ha l’occasione per mettere il sigillo sulla gara, ma la palla si ferma sulla traversa).

Santoro 6: si accende solo a tratti.

Seghetti 6: tanta mobilità, ma stavolta non riesce a graffiare (38′ st Cudrig sv: Baldini prova la sua fisicità nel finale, senzasuccesso).

Matos 6: la sufficienza arriva perché procura la rete del pari, in modo fortunoso. Ma è ancora troppo poco. (27′ st Lisi 6: l’impegno c’è, la qualità che potrebbe dare la sua esperienza ancora no).

All. Baldini 6: l’assenza di Vazquez pesa molto a questo Perugia. Però, vista la posta in palio, l’approccio a questa gara doveva essere diverso.