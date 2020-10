Il Grifo fa suo il derby con l’Arezzo: Kouan sigla l’1-0

Con una prestazione convincente il Grifo fa suo il derby con l’Arezzo e conquista la prima vittoria in questo campionato. Il gol vittoria lo sigla ancora Kouan, che colpisce anche una traversa. Fulignati salva il risultato nel finale.

Vittoria meritata per il Perugia di Caserta, che ha mostrato buone trame di gioco e la giusta grinta.

La partita

Partita subito aggressiva, vero match di serie C per agonismo. Le due squadre sentono il derby etrusco. Al 5′ si scontrano in gioco aereo Melchiorri e Borghini. I due vengono medicati fuori dal campo, ma sono costretti a dare spazio a Elia e Cipolletta. L’aretino viene trasferito in ospedale, anche Melchiorri resta stordito.

Arezzo e Perugia provano ad affondare, ma le difese sono attente. L’Arezzo sfiora il vantaggio al 22′, ma il tiro di Cutolo finisce fuori di poco.

Risponde il Perugia al 26′, ma Falzerano non è lesto a calciare sull’assist di Murano e si fa respingere il tiro da Luciani.

Scontri di gioco per Dragomir e Murano, ma i due Grifoni, medicati e un po’ doloranti, possono continuare.

Il Grifo ci prova con Murano e Elia. Ma su una punizione calciata al 45′ da Cutolo è l’Arezzo a sfiorare il vantaggio: Fulignati respinge in corner. Un minuto dopo è Angella a salvare sull’attaccante ex Perugia, scatenato.

Nella ripresa Perugia subito pericoloso con Elia, il cui tiro viene deviato in scivolata da Mosti.

Il grifo insiste e all’11’ arriva il vantaggio con Kouan, lesto ad approfittare di un’indecisione del portiere aretino.

I padroni di casa provano a reagire, ma la difesa del Perugia è attenta. Potenza manda dentro l’attaccante Presenti. Ma è il Grifo al 20′ a sfiorare il raddoppio con Kouan: la sua conclusione di testa colpisce la traversa e ricade sulla linea.

All’82’ Maggioni libera Merola al centro area: un rigore in movimento, che Fulignati riesce a respingere in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il Perugia riparte in contropiede con Falzerano, che anziché servire Kouan si fa recuperare dai difensori toscani.

All’89’ Falzerano prova il tiro a giro dal limite, ma Tarolli blocca.

Il quarto uomo chiama 4 minuti di recupero. Al 90′ punizione pericolosa per l’Arezzo sulla trequarti: calcia nella mischia Cutolo, ma l’arbitro fischia una carica su Fulignati.

Nel recupero Kouan ha ancora l’energia per andare a conquistare palla in pressione sugli avversari, ma Elia viene fermato fuori dall’area.

Finisce qui: il Grifo espugna il Comune di Arezzo, fa suo il derby etrusco e trova la prima vittoria di questo campionato.

Arezzo – Perugia 0 – 1

Marcatori: Kouan 11′ st

Arezzo: Tarolli 6, Mosti, Nader 5.5 (25′ st Maggioni 6.5), Males 6, Borghini sv (12′ pt Cipolletta 6), Baldan 5.5, Luciani 6.5, Foglia 5 (16′ st Pesenti 5.5), Sane 6 (1′ st Merola 6), Cutolo 7, Bortoletti 6. All. Potenza 6. A disp: Loliva, Bonaccorsi, Sportelli, Gilli, Raja, Picchi, Belloni, Sussi.

Perugia: Fulignati 7.5, Rosi 6.5 (28′ st Cancellotti 6), Angella 6.5, Burrai 7, Melchiorri sv (12′ pt Elia 7), Dragomir 6 (17′ st Sounas 6), Murano 7 (28′ st Bianchimano 6.5), Crialese 6, Falzerano 6.5, Negro 6, Kouan 8. All. Caserta 7. A disp. Baiocco, Sgarbi, Lunghi, Moscati, Tozzuolo, Rigen.

Arbitro Luca Zufferli di Udine