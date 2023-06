Il grande cuore dei cacciatori a favore del Comitato Chianelli - Tuttoggi.info

Solidarietà dalleSezioni Italcaccia di Todi, la Comunale Federcaccia di Massa Martana, le comunali di Todi e Massa Martana Enalcaccia e la Brigata del Quattrocentodieci

Le Sezioni Italcaccia di Todi, la Comunale Federcaccia di Massa Martana, le comunali di Todi e Massa Martana Enalcaccia e la Brigata del Quattrocentodieci hanno contribuito al sostegno del Comitato Chianelli con una manifestazione sportiva di tiro al piattello presso l’impianto di Tiro a Volo Umbria Verde di Massa Martana il cui ricavato è stato completamente devoluto all’ Associazione per la vita “Daniele Chianelli”.

Il Comitato per la vita Daniele Chianelli è una Associazione onlus per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini che persegue i suoi obiettivi grazie al sostegno mediante donazioni e contributi volontari sotto le più svariate forme. La manifestazione ha avuto anche in questa edizione un ottimo successo di partecipazione con concorrenti provenienti da varie località, anche fuori regione. Il podio della categoria cacciatori è stato monopolizzato dai tuderti Antonelli Stefano primo classificato seguito dai giovanissimi Testoni Leonardo e Catorcio Alessandro.

Tra i tiratori i primi due gradini del podio sono stati occupati sempre da tuderti: Maschiella Simone e il veterano Pagliaccia Marco seguiti da Cecchetti Mattia di Perugia. Nella classifica riservata ai piccoli calibri troviamo sul podio più alto il perugino Pecetta Antonio seguito dal tuderte Nulli Fori Giacomo e dall’altro perugino Cecchetti Enzo. La classifica delle “nuove leve” Junior è composta dai perugini Giuseppini Bernardino seguito da Brachini Leonardo e da Turchi Samuele di Collazzone. I Master (over 70) sono stati monopolizzati ancora da due tuderti, la vecchia conoscenza Grillo Nello seguito da Maschiella Antonio. Passiamo alle “Signore” ovvero le Lady in cui troviamo Castrichini Giulia che ha avuto la meglio di Famoso Giulia seconda classificata.

Al termine della gara si è svolto il barrage tra i primi tre classificati della categoria cacciatori e i primi tre classificati della categoria tiratori dove ad avere la meglio è stato Antonelli Lucio che anche quest’anno come spesso accaduto di è distinto per il suo sangue freddo e la sua mira riuscendo a mettersi alle spalle tiratori di livello nazionale aggiundicandosi quindi il XII° Trofeo della Solidarietà. Numerosi gli sponsor che, insieme ai tiratori, hanno offerto un contributo fondamentale all’insegna della solidarietà per il buon esito dell’evento in favore del comitato Chianelli.

L’evento del 2023, come quello del 2022, si è caratterizzato per aver ricordato due persone scomparse nel corso degli ultimi mesi, il compianto Maurizio Famoso, scomparso il 7 settembre 2021 dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, ideatore e fondatore di questa iniziativa nonché figura storica nel panorama venatorio umbro ed Elisa Baciano madre di un membro dello staff, scomparsa il 05 febbraio 2022 anch’egli a causa di un tumore. Lo Staff organizzativo da appuntamento a tutti per il prossimo anno sempre nella memoria di Maurizio ed Elisa con l’obiettivo di donare un piccolo grande aiuto alla ricerca contro questo male subdolo.