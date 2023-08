Il giornale di Unicusano: ecco il contratto tra Ferrero e la Ternana

Per Tag24 sarebbe valido l'accordo che affida all'ex patron della Sampdoria praticamente la gestione tecnica della società rossoverde

“Il contratto di Massimo Ferrero con la Ternana Calcio è valido”. Lo scrive Tag24.it, il giornale dell’Ateneo Unicusano, già proprietario del club rossoverde. Ma ancora, evidentemente, molto interessato a ciò che succede in via della Bardesca, proprio mentre il sindaco Bandecchi continua a ripetere che dal calcio è uscito per eliminare ogni possibile incompatibilità. Ma questa è un’altra storia.

Ta24.it pubblica “in esclusiva” il documento siglato con Ferrero. Svelando, in un’intervista sempre “in esclusiva” al nuovo patron rossoverde Nicola Guida, come Ferrero lo abbia introdotto nel mondo del calcio e sia stato il tramite attraverso il quale è stato acquistato il club rossoverde dall’Unicusano. Notizia sulla quale, evidentemente, Tag24.it potrà trovare conferme anche in casa Unicusano.

Tag24.it commenta come non sia chiaro il ruolo attuale di Ferrero nel club. Dato che il contratto di consulenza tecnica, secondo Guida, sarebbe stato disdetto prima della chiusura della trattativa con l’Unicusano.

Ma per Tag24.it quell’accordo sarebbe ancora valido e la consulenza entrata in vigore dopo l’acquisto della Ternana da parte di Pharmaguida. Anzi, più che una consulenza, dato che all’ex presidente della Sampdoria sarebbe affidata “la gestione tecnica e sportiva della Ternana Calcio, la compravendita di calciatori e il risanamento finanziario della predetta società”.

Sempre secondo Tag24.it tra l’attuale proprietà della Ternana e Massimo Ferrero ci sarebbe anche un conto economico in sospeso.