Il futuro dello stadio della Ternana si decide a Perugia - Tuttoggi

Il dibattito sul progetto stadio-clinica

Mentre la maggioranza ha difeso l’atto come “atto di responsabilità” nei confronti della città, le opposizioni hanno espresso i loro dubbi sulla questione ormai nota della reale fattibilità del progetto, visto che la clinica servirà almeno per il 50% al rientro economico dell’investimento e che l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha già lasciato intendere che non sarà facile rivedere i posti letto già assegnati in convenzione a Perugia. Come sottolineato dal consigliere Emanuele Fiorini “non si può non votare quest’atto”, nel senso che si può essere favorevoli al progetto Ternana, come sottolineato da Luca Simonetti del M5S, ma non a un atto che non tiene conto delle competenze della Regione in fatto di sanità. E se la clinica non si dovesse fare? Che ne sarà del progetto stadio? Questi sono in sostanza gli interrogativi delle opposizioni che hanno deciso di astenersi al momento del voto. Il prossimo 6 luglio sarà comunque il giorno della verità e si conoscerà il destino del progetto stadio-clinica.

Città non del tutto rappresentata

Le opposizioni hanno anche ribadito come le associazioni di categoria, in particolare Confartigianato, Confcommercio e Cna, hanno ‘bocciato’ la variante che destina l’area della città dello sport ad ulteriori attività commerciali che andrebbero a saturare un mercato ‘chiuso’, a danneggiare le piccole attività commerciali e quelle del centro storico, già mortificato dalla crisi in atto.