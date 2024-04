Il fisarmonicista Fabio Ceccarelli in concerto alla Sala Frau di Spoleto - Tuttoggi.info

Ceccarelli ha preso parte recentemente al fortunato spettacolo di Nicola Piovani, "Semo o nun semo", tenutosi al Teatro Olimpico di Roma.

Importante appuntamento musicale sabato 6 aprile a Spoleto, alle 16,30 presso la Sala Frau, con il M° fisarmonicista Fabio Ceccarelli, già protagonista di una applaudita esibizione nella città del Festival lo scorso febbraio.

Ceccarelli è un artista molto apprezzato che ha preso parte recentemente al fortunato spettacolo di Nicola Piovani, “Semo o nun semo”, tenutosi al Teatro Olimpico di Roma.

Il M° Ceccarelli arriva a Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto e un programma decisamente accattivante. Senza togliere troppo al gusto e piacere della scoperta di chi assisterà allo spettacolo, il fisarmonicista suonerà sicuramente alcune celebri partiture scritte per essere eseguite con il suo strumento: Oblivion e Liber Tango di Astor Piazzolla solo per cominciare. Ma anche le musiche celebri di Nicola Piovani come Il Postino e La Vita è bella. Ci sarà spazio anche per un vertiginoso Rondò “alla Turca” di W. A. Mozart. E molto altro ancora.

Sala Frau-Spoleto

6 aprile 2024, ore 16,30

INFO e PRENOTAZIONI 335 741 8616