Il Festival dei Due Mondi promuove i giovani talenti e il genius loci

Anche il baritono Sung – Hwan Damien Park, nato in Corea del Sud, è un giovane interprete proveniente dall’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala, ma protagonista già di importanti produzioni e riconoscimenti internazionali. Park interpreta la parte di “M.”, Il Narratore.

L’opera di Glass è un grande oratorio che impiega solisti, orchestra e coro, quest’ultimo coinvolto nella sua interezza, come interprete della parte di Sri Ramakrishna “Il Maestro”, e con quattro parti soliste.

Si tratta di una produzione di grande dimensione e di grande impatto, presentata per la prima volta in Europa. L’opera di Glass racconta la vita e gli insegnamenti del guru indiano Ramakrishna, morto nel 1886, a partire da estratti dalle sue lezioni e dalla descrizione degli ultimi giorni prima della morte. Il respiro cosmico degli insegnamenti e il dolore intimo di un solo uomo, la spiritualità più astratta e la sopportazione quotidiana del dolore: Glass crea un rituale dove umano e sovrumano si affiancano e si confondono.