Il Duomo di Orvieto inaugura la VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere - Tuttoggi

Maud Nelissen e la sonorizzazione del film “Il Monello” di Chaplin

Al Teatro Mancinelli, invece, sabato 3 settembre alle ore 21.00, Maud Nelissen, compositrice e pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello”, di C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. L’evento sarà introdotto al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.

“Quando la memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini”: una conferenza al Palazzo dei Sette

La Sala di CittaSlow International, poi, ospiterà, domenica 4 settembre alle 17.00, la conferenza dal titolo “Quando la memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini”. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo, e Milly Curcio, critica e storica della letteratura, racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini.

Haydn, Shostakovich e Beethoven al Mancinelli con il Trio Chagall

Alle 21.00 del 4 settembre, ancora, al Teatro Mancinelli i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven. L’introduzione al concerto, alle ore 19.00, presso il Ridotto del Teatro, sarà a cura di Oreste Bossini.

I concerti del mattino: una novità del Festival

Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe, il 3 e il 4 settembre alle ore 12.00, avranno luogo i concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber Orchestra. Quest’ultima, in particolare, eseguirà musica tradizionale georgiana.