Il drago di Terni 'vola' a Bangkok | Lo scultore Marco Diamanti racconta Thyrus - Tuttoggi.info

Il drago di Terni vola a Bangkok. La scoperta dell’Accademia delle Belle Arti, dove un italiano è considerato un sorta di “Michelangelo”

Ancora più interessante è la storia che ha portato Thyrus, il drago di Terni, a ‘volare’ verso Bangkok, Thailandia. L’artista Marco Diamanti, negli ultimi tempi, ha intrapreso un’esperienza di lavoro in Thailandia, per approfondire i temi e le caratteristiche della scultura del posto. “Durante questo viaggio, in un paese dove il drago ha una carica iconica fondamentale per la cultura orientale (il drago è considerato un guardiano benevolo) ho parlato del mio progetto e ho scoperto qualcosa di incredibile: l’Accademia delle Belle Arti di Bangkok, infatti, è stata fondata da un artista italiano, Corrado Feroci, che lì è venerato come se in Italia parlassimo di “Michelangelo”. La sua tomba è vicina a quella dei reali e i ragazzi portano fiori il giorno di commemorazione della sua morte. Quando hanno saputo che ero uno scultore italiano, mi hanno accolto con grande reverenza e il progetto del drago è stato molto apprezzato. Ho avuto modo di visitare lo studio di Feroci e i suoi laboratori, luoghi che di solito non sono accessibili al pubblico. Diciamo che ho gettato un piccolo seme affinché tra Terni e Bangkok possa nascere qualcosa di simile a un gemellaggio”.

L’associazione Thyrus

L’associazione Thyrus è dunque decollata e, al momento, è una delle realtà più vivaci e attive sul territorio: al suo interno ci sono scrittori, artisti, intellettuali, ma anche semplici cittadini che si rispecchiano nel simbolo del drago, e dei suoi significati metaforici, come ‘guardiano’ della città. Il prossimo 14 aprile ci sarà un incontro tra gli associati al Fat di Terni per fare un po’ il punto su come gestire una realtà che sta diventando sempre più ampia. I progetti, infatti, non sono certo finiti, anzi. A breve, sempre lo scultore, Marco Diamanti, inizierà uno studio-lavoro per la realizzazione di opere che ritraggono i campioni dello sport del territorio.