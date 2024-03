Il dottor Quatrinelli in pensione, a Strettura arriva il dottor De Rosa - Tuttoggi.info

Il partito democratico di Spoleto plaude all'iniziativa dell'amministrazione e ringrazia il dottor De Rosa per aver accettato l'incarico

Una petizione corredata da 250 firme raccolte a tempo da record dal consigliere comunale Egisto Fede e consegnate tempestivamente al sindaco Andrea Sisti. È iniziata così la soluzione di un problema allarmante per la frazione di Strettura che dal 29 febbraio si sarebbe trovata senza il medico di base per via del pensionamento, dopo anni di onorata professione, del dottor Settimio Quatrinelli. Il sindaco ha scritto alla Usl2 sottolineando come Strettura, lontana dal capoluogo e caratterizzata dalla presenza di una popolazione anziana, non avrebbe potuto affrontare la situazione. Dalla Usl il 26 febbraio è arrivata la buona notizia: sarà il dottor Michele De Rosa a prendere le redini dell’ambulatorio medico.Il Partito democratico di Spoleto ringrazia gli attori di questa vicenda (sindaco, consigliere, Usl) per aver risolto nei tempi e nei modi la vicenda. Un ringraziamento particolare va al dottor De Rosa che accettando l’incarico ha scongiurato quella che si prospettava come una gravissima problematica.