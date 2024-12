Il derby Gubbio-Gualdo è biancoblù - Tuttoggi.info

Vincere è sempre bello, ma in certe occasioni lo è ancora di più. Questa è una di quelle. L’Emi Basket Gubbio vince il derby con i “cugini” del Basket Gualdo, grazie ad una presentazione con la P maiuscola che infligge alla capolista la prima sconfitta stagionale. I ragazzi di coach Cecchini entrano in campo con l’atteggiamento perfetto: cattiveria, lucidità e intensità in entrambe le fasi costruiscono, già dal primo tempo chiuso a 48-35, il divario tra le due squadre. I gualdesi, comunque, con la loro qualità hanno il merito di tenere la partita sempre aperta, ma i biancoblù difendono con aggressività e concedono ben poco, diventando poi quasi sempre letali quando attaccano. Sugli scudi Sabotig, miglior marcatore con 20 punti, così come Razzi (18) e un ritrovato Di Simone, sempre decisivo nei momenti clou del match. A questo si unisce una Polivalente gremita che spinge i padroni di casa incessantemente – da segnalare anche l’importante presenza dei tifosi ospiti, nella speranza che le prossime volte il campanilismo non prenda il sopravvento e lasci spazio a maggiore rispetto.

Il Basket Gubbio sale quindi a 18 punti in classifica, a -2 proprio dal Basket Gualdo capolista, per trascorrere le festività natalizie con un sorriso in più. Sorriso che si amplifica anche per una felice ricorrenza: proprio il 21 dicembre del 2023 l’Emi Basket Gubbio vinceva la Coppa Umbria in finale contro la Nestor Marsciano. Lo stesso 21 dicembre in cui, nel 1891 (127 anni fa!), si giocava la prima partita di pallacanestro della storia. Corsi e ricorsi storici che fanno ben sperare, in una sorta di appuntamento con il destino. L’appuntamento con il ritorno in campo è ora per il 2025, precisamente per il 12 gennaio per la sfida contro l’Unibasket Lanciano in trasferta.

BASKET GUBBIO – BASKET GUALDO 84-69

GUBBIO: Di Simone 12, De Angelis, Cecchini 3, Rombi 14, Sabotig 20, Pascolini, Carsetti, Giorgetti 10, Vispi, Setkic 7, Razzi 18, Palazzari.

GUALDO: Marini L. 8, Ferraro 11, Cola 3, Monacelli 14, Filahi 17, Marini F. ne, Guerra ne, Bordicchia ne, Gramaccia 2, Moriconi, Vukobrat 12, Argalia 2.

PARZIALI: 28-22, 20-13, 17-16, 19-18.

PROGRESSIVI: 28-22, 48-35, 65-51, 84-69.

USCITI PER 5 FALLI: Cola (Gualdo)

Gubbio, 23 dicembre 2024

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio