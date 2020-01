Il Csi Foligno fa festa, oltre 8.200 tesserati nel 2019 - Tuttoggi

Cena di fine 2019 per il Centro Sportivo di Italiano di Foligno che ha voluto festeggiare l’inizio del nuovo anno non solo con i componenti del Consiglio, il consulente ecclesiastico don Antonio Ronchetti, i collaboratori e le loro famiglie, il presidente regionale Roberto Pascucci e il presidente del Csi di Perugia, Claudio Banditelli, ma anche con le società che fanno parte della famiglia del Csi.

Un comitato, quello di Foligno, che ha chiuso la sua attività nel 2019 con oltre 8.200 tesserati e più di 90 società affiliate e che vede al suo attivo: tornei, campionati, ma anche solidarietà e attività nelle scuole.

Presenti al momento conviviale, che si è svolto a Trevi, anche il vicesindaco Riccardo Meloni, l’assessore all’urbanistica Marco Cesaro, Daniele Pasquini nominato dal Papa quale consultore del Pontificio Consiglio della cultura e neo eletto presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e Francesco Emanuele, ex presidente del Comitato Paraolimpico Italiano, da sempre nel Centro Sportivo Italiano.

E’ stata l’occasione per il presidente Giovanni Noli per consegnare al suo vice, Roberto Di Salvo, il discobolo d’oro del Csi, la più alta onorificenza a chi ha militato per 30 anni all’interno dell’Ente di promozione sportiva.

“Come Amministrazione siamo orgogliosi del Csi di Foligno” ha detto Meloni ricordando la sua appartenenza, nel passato all’associazione, come atleta. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore Cesaro che, oltre ad aver ricordato l’importanza dei valori nel Csi, ha portato il saluto del sindaco Zuccarini.

“Il Comitato Csi di Foligno è una fra le realtà più grandi d’Italia, non certo parlando di numeri assoluti ma in percentuale fra tesserati e popolazione – ha detto Pasquini – Il Csi non è come le altre associazioni, è diverso, ha un valore aggiunto perché appartiene alla Chiesa”.

Il presidente Noli ha sottolineato la collaborazione con Il Comune che parte dal 1993 con il progetto Sport & Scuola: tecnici del Csi all’interno delle scuole materne ed elementari di Foligno e che quest’anno ha avuto, con la nuova amministrazione, anche un nuovo passo in avanti.

“La nostra associazione – ha detto Noli – è fondata sul volontariato e per questo che ringrazio il consiglio direttivo, i consiglieri, i tecnici, gli arbitri, i collaboratori e tutto lo staff che ruota intorno al Csi per il tempo e le energie che spendono sottraendolo alle loro famiglie per portare avanti le tante attività che il nostro comitato organizza. Certo, per tutta la mole di questa attività ci sarebbe bisogno di nuove energie, ma ci accontentiamo di quello che abbiamo intorno”.