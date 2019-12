Il conto corrente online? Sicuro e conveniente - Tuttoggi

Al giorno d’oggi tutta la nostra vita è online e questo, in parte, ci ha semplificato la vita. Vale lo stesso per i servizi di banca online in Italia? In questo articolo vedremo quali sono i vantaggi di possedere un conto corrente presso una banca online con zero spese.

Vantaggi e pregi della banca online

I vantaggi di banca e conto online sono tantissimi, tra cui il tempo che risparmi per effettuare qualsiasi operazione. Un tempo dovevi recarti allo sportello o prendere appuntamento per normali operazioni come prelievi, bonifici e prestiti e queste azioni potevano impegnarti anche un’intera mattinata. Difatti non tutte le banche sono aperte anche di pomeriggio, motivo per cui tante persone dovevano prendersi qualche ora libera dal lavoro per recarsi in banca. Oggi le banche online sono diffuse ovunque e offrono gli stessi identici servizi di quelle tradizionali e lo fanno ad un prezzo molto più conveniente. Devi sapere che la banca online con zero spese è una delle scelte preferite dagli italiani che hanno compreso la convenienza e le potenzialità di questo tipo di servizi.

Perché sono affidabili?

Non spaventarti all’idea di non poter avere un contatto diretto con un incaricato perché le banche online offrono anche e soprattutto servizi di supporto e consulenza tempestivi e professionali di persona presso le loro sedi. In alternativa puoi anche usufruire di assistenza a distanza tramite le tecnologie di comunicazione più moderne eal passo con i tempi. Per qualsiasi dubbio o necessità, infatti, queste banche assicurano comunque l’assistenza gratuita e tempestiva alla quale potrai accedere via telefono o via chat.

La banca online offre tutti i prodotti finanziari e i servizi di una banca tradizionale con la differenza che ha costi di gestione notevolmente ridotti. Per avere accesso ai servizi delle banche online sarai disposto di un nome utente e di una password da custodire con cura e con i quali entrerai sul tuo conto corrente. Da qui visionerai in tempo reale tutte le tue spese, le tue entrate e gli altri servizi attivati come investimenti, conti deposito, carte prepagate, finanziamenti ecc… In pochi click avrai subito a portata di mano la tua situazione finanziaria sia su smartphone che su PC e potrai anche usufruire di finanziamenti e micro-prestiti in tempi velocissimi.

Tutti i servizi nella tua mano

Ovviamente potrai sempre prelevare del denaro contante presso gli ATM dello stesso circuito della carta fornita dalla tua banca ma c’è di più! Alcune banche online offrono un tipo di carta virtuale con la quale potrai pagare direttamente dal tuo smartphone e tramite un sistema di doppia sicurezza. Il sistema di pagamento, proprio come una carta contactless, si attiva semplicemente poggiando lo smartphone sul lettore e non prevede alcun costo aggiuntivo. Questo tipo di banche è al passo con i tempi e offre soluzioni sicure e innovative per coprire tutte le esigenze di risparmio e proietta nel futuro il metodo di gestione dei nostri risparmi con procedure semplificate e costi dimezzati.