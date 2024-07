Il conto alla rovescia è iniziato: mancano solo 3 giorni al Summer Party BNI! - Tuttoggi.info

Sabato 3 agosto, dalle 10:00 alle 17:00, otto capitoli BNI della Region Perugia-Rieti-Terni si sfideranno in una gara di pesca unica nel suo genere

L’attesa sta per finire! Tra soli tre giorni, il lago Le Corone di Collazzone si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario che unisce sport, solidarietà e networking in un’unica, indimenticabile giornata. Il “Summer Party BNI Charter Chapter Fishing Competition” è alle porte, e l’emozione per la gara cresce!

Un evento da non perdere

Sabato 3 agosto, dalle 10:00 alle 17:00, otto capitoli BNI della Region Perugia-Rieti-Terni si sfideranno in una gara di pesca unica nel suo genere. Questa, infatti, non è una semplice competizione: è un’opportunità per fare la differenza nella comunità.

Perché Partecipare?

Solidarietà in azione : Il capitolo vincitore avrà l’onore di destinare il ricavato dell’evento a un progetto o un’associazione di sua scelta. La tua partecipazione contribuirà direttamente a una causa nobile!

: Il capitolo vincitore avrà l’onore di destinare il ricavato dell’evento a un progetto o un’associazione di sua scelta. La tua partecipazione contribuirà direttamente a una causa nobile! Networking di qualità : Incontra e connettiti con professionisti e imprenditori in un contesto rilassato e divertente. Chi sa quali opportunità potrebbero nascere davanti a un lago?

: Incontra e connettiti con professionisti e imprenditori in un contesto rilassato e divertente. Chi sa quali opportunità potrebbero nascere davanti a un lago? Strategia e divertimento : Con un sistema di punteggio innovativo, la gara premia non solo l’abilità nella pesca, ma anche la diversità e l’inclusività delle squadre. È il momento di mettere alla prova le tue capacità strategiche!

: Con un sistema di punteggio innovativo, la gara premia non solo l’abilità nella pesca, ma anche la diversità e l’inclusività delle squadre. È il momento di mettere alla prova le tue capacità strategiche! Location mozzafiato: Le Corone offre uno scenario pittoresco, con un lago circondato da verde lussureggiante e una struttura rustica di fascino e molto accogliente.

Il programma della giornata

10:00 – 17:00 : Gara di pesca

: Gara di pesca 19:30 : Barbecue sotto le stelle

: Barbecue sotto le stelle 21:30: Musica e balli con DJ set

Come Partecipare

Per i membri BNI: Contatta immediatamente il tuo capitolo per assicurarti un posto nella squadra. Per gli sponsor: Ultime chance per promuovere la tua attività in un contesto dinamico e di alto profilo. Per tutti: Anche se non peschi, puoi unirti al barbecue serale e alla festa. Prenota ora il tuo posto!

Con soli tre giorni rimasti, i posti stanno andando a ruba. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo evento unico!

Un Assaggio della Location

Immagina un lago dalle acque tranquille, circondato da verdi colline umbre. Una struttura rustica in pietra, mentre giardini curati e una terrazza panoramica promettono momenti di relax e convivialità. Questo è Le Corone, e tra tre giorni potrai viverlo in prima persona! Unisciti a noi per una giornata di pesca, networking, e solidarietà che ricorderai a lungo. Il countdown è iniziato: mancano solo 3 giorni al Summer Party BNI!

Prenota ora il tuo posto e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al lago Le Corone di Collazzone. Ci vediamo sabato!