Il Conservatorio di Terni sarà trasferito: domani i dettagli sulla riqualificazione dell'ex CMM - Tuttoggi.info

Il Conservatorio Briccialdi di Terni sarà trasferito al Centro Multimediale.

Il 18 dicembre alle ore 10.45 si terrà, nella sede attuale di via del Tribunale, una conferenza stampa per presentare il progetto di riqualificazione degli spazi dell’ex CMM, approvato e finanziato dal MUR, finalizzato al trasferimento. Interverranno il presidente del Conservatorio, Dario Guardalben, il direttore, Roberto Antonello, l’ex presidente, Letizia Pellegrini.

Il bando del 2023

Nel 2023 il Briccialdi, statale a partire dallo stesso anno, partecipò al bando per accedere ai finanziamenti relativi ai progetti di edilizia scolastica del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica): “La sede attuale – dichiarò infatti Letizia Pellegrini – non supporta adeguatamente le prospettive di sviluppo”.

L’edificio della nuova Accademia doveva essere di proprietà del Comune, ma in comodato d’uso gratuito al Conservatorio per almeno 19 anni. E il Centro Multimediale balzò immediatamente in evidenza, essendo una struttura già dotata di teatri, di una mensa, di spazi esterni, di camerini e magazzini.

Campus della musica

A luglio 2023 si parlò di un campus della musica, con un numero adeguato di aule e di uffici, un’aula magna, una sala dedicata alle attrezzature di registrazione, un parcheggio, ampi spazi di socializzazione, un auditorium aperto alla città e sale prova per grandi insiemi. Condicio sine qua non, per la realizzazione di questo progetto ambizioso, il finanziamento del MUR, che oggi sembra essere arrivato.