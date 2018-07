Il Concorso di Miss Italia approda ad Acquasparta | A Piazza Cesi le prime due Miss

Domani ad Acquasparta arriva il Concorso Miss Italia. A Piazza Cesi verranno elette le prime due miss che, con i titoli di Miss Miluna Umbria 2018 e Miss Sport Umbria 2018, rappresenteranno l’Umbria alle Prefinali Nazionali di Jesolo.

Si terrà domani Venerdi 20 luglio, con inizio previsto per le 21.30, in Piazza Cesi ad Acquasparta, la prima Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2018 per la regione Umbria.

Alla manifestazione, organizzata dalla Delta Events – da quest’anno nuova agenzia esclusivista del Concorso Miss Italia per la regione Umbria – e promossa dalla Printex di Renzo Corallini con il patrocinio del Comune di Acquasparta, parteciperanno concorrenti provenienti da varie località dell’Umbria che si contenderanno i titoli regionali di Miss Miluna Umbria 2018 e Miss Sport Umbria 2018, titoli che consentiranno alle rispettive vincitrici di accedere alla Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018 che si terranno a Jesolo dal 3 all’8 settembre.

Le miss, oltre ad effettuare la classica passerella in body istituzionale per le votazioni, presenteranno tre momenti moda dedicati all’abbigliamento casual, alla moda mare ed ai gioielli Miluna. Presenterà l’evento Margherita Praticò, nuovo Agente regionale del Concorso, già volto noto di Mediaset – ex modella internazionale oggi anche Insegnante di Portamento.

Prossime tappe del tour di Miss Italia in Umbria già in calendario: 2 Agosto a Gualdo Tadino- 8 Agosto a Bettona, alle quali se ne aggiungeranno prossimamente delle altre.

E’ ancora possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2018, iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l’Umbria quale regione di partecipazione.

