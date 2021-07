Il Comune premia le stelle sportive del territorio | Foto - Tuttoggi

Le "stelle sportive" del territorio premiate dal Comune di San Giustino con delle targhe durante cerimonie "itineranti"

Premiate dal Comune le stelle sportive del territorio.

Daniela Chiasserini e Matteo Bologni, coppia di danza sportiva della Birimbo Dance Academy, la società Tennis Tavolo Edera Amicis di San Giustino, Marta Pieracci e Vittoria Volpi, cavalieri della Scuderia Fonte Abeti, e il ciclista Lorenzo Quartucci, da poco vestito di maglia azzurra, sono stati infatti premiati dal Comune di San Giustino per i brillanti risultati ottenuti nel mondo sportivo, in campo nazionale e internazionale.

Un riconoscimento ufficiale voluto dall’amministrazione per dire grazie agli atleti e alle società che nella scorsa stagione con lodevole impegno hanno saputo distinguersi e tagliare traguardi importanti.

Targhe dal Comune alle stelle sportive del territorio

“Quest’anno – spiega l’assessore Andrea Guerrieri – per ringraziare chi ha tenuto alto il nome del nostro Comune a livello sportivo, abbiamo pensato di realizzare delle cerimonie in luoghi e momenti diversi, consegnando ad ogni stella locale una targa a ricordo del proprio successo. Il tutto in attesa di poter riproporre a livello pubblico la serata “Esportazione”, la manifestazione interamente dedicata a chi pratica ed organizza sport nel nostro Comune e non solo, interrotta purtroppo dalla pandemia”.

Una vera “operazione” sportivo-sociale quella realizzata dall’amministrazione comunale che, impossibilitata a far vivere agli sportivi, ma anche a tifosi e simpatizzanti di tutto il territorio sangiustinese, il momento aggregativo e partecipatissimo di “Esportazione”, ha pensato a una premiazione “itinerante”, con date e posti differenti, per incontrare atleti e società in ottemperanza al massimo rispetto delle regole anti-Covid.

L’ultimo riconoscimento è stato consegnato al ciclista sangiustinese U23 Lorenzo Quartucci, nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, per mano dell’assessore Guerrieri, e anche in questa cerimonia, come per i precedenti atleti, non è mancata la simbolica “pacca sulla spalla” in segno di stima e una targa a ricordo della bella impresa sportiva.

I premiati dal Comune di San Giustino

La coppia di Danza Sportiva Daniela Chiasserini e Matteo Bologni (Birimbo Dance Academy) per gli splendidi risultati ottenuti a livello internazionale, la società Tennis Tavolo Edera Amicis di San Giustino per la doppia promozione delle squadre maschile e femminile nei campionati nazionali, Marta Pieracci e Vittoria Volpi (cavalieri della Scuderia Fonte Abeti) che in sella ai loro “compagni di sempre” Impero di Viesca e Duessman hanno centrato importanti vittorie nella disciplina olimpica sportiva del dressage e, infine, il ciclista Lorenzo Quartucci, per la bella stagione arricchita da una vittoria a livello nazionale.