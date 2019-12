Il 'Centro Tela' di via Marconi chiude dopo 31 anni di attività - Tuttoggi

Dopo 31 anni di attività nel cuore del centro storico in via Marconi ha chiuso il Centro Tela, punto di riferimento per tanti tifernati e non solo, appassionati della migliore tradizione umbra dei tessuti di pregio.

“Il punto vendita gestito con dedizione dalla famiglia Baldi-Perugini, in particolare dalla signora Pierina, affiancata dai figli Francesco e Valeria, dal padre Fabio, scomparso qualche tempo fa, ha rappresentato un pezzo di storia e senso di appartenenza alle tradizioni e quel legame con il centro storico che contraddistingue tanti altri operatori di commercio e artigianato”, hanno precisato il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al Commercio Riccardo Carletti, nel sottolineare “il ruolo svolto dalla famiglia Baldi-Perugini in questi oltre trenta anni di attività”.

Per conto della famiglia, Francesco Baldi ha ringraziato Comune, sindaco e assessore per le belle parole e tutta la cittadinanza, che ha dimostrato anche in questi giorni successivi alla chiusura del negozio, affetto e gratitudine.