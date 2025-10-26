Il 'caso' Collescipoli finisce in consiglio comunale - Tuttoggi.info

Mentre si attende il responso della Commissione de “I borghi più belli d’Italia” per l’inserimento di Collescipoli nel circuito, il ‘caso’ sollevato da Tuttoggi.info finisce all’attenzione del consiglio comunale. Nello specifico è il gruppo del Pd e depositare un’interrogazione alla Giunta per avere chiarimenti in merito alla visita della Commissione che, secondo quanto anticipato da TO, non avrebbe raccolto pareri unanimi tra i membri per le varie criticità. Non solo. Negli ultimi giorno si sono continuati a verificare episodi di furto e la questione sicurezza è un vulnus che continua a preoccupare i residenti del borgo.

Il ‘caso’ Collescipoli finisce in consiglio comunale

Nel documento firmato dal gruppo consiliare del Pd si legge: “Il sopralluogo della Commissione de “i borghi più belli d’Italia” ha avuto luogo lo scorso 12 Settembre 2025. Da quanto pubblicato su alcuni organi di stampa locali sembra che sia stato riconosciuto l’indiscusso valore storico e culturale di alcune elementi caratteristici del borgo e di attività culturali quali ad esempio il BAC, ma sembra anche che

la Commissione abbia rilevato elementi negativi quali l’assenza di attività commerciali, ipotetiche irregolarità edilizie e l’abbandono di alcune aree della frazione Si chiede quali provvedimenti si intende porre in essere per risolvere le problematiche rilevate e per rivitalizzare un borgo che

ha recentemente perso l’ultima attività commerciale, presenta ampie zone da riqualificare e presenta problemi legati alla circolazione stradale a causa anche dell’assenza di una zona pedonale mai concretamente realizzata è veramente a rischio il successo dell’iniziativa l’inserimento di Collescipoli nel programma sembra quindi che possa essere a rischio a causa delle criticità sopra espresse. Con il presente atto si chiede di relazionare il Consiglio Comunale sull’esito della visita della Commissione, quali sono state le criticità rilevate e se è veramente a rischio il successo dell’iniziativa”.