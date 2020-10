Il cardinale Bassetti positivo al Covid | Ha febbre, “costantemente monitorato”

Positivo al Covid il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiane ed a capo della Curia di Perugia e Città della Pieve.

Il cardinale ha una leggera febbre, le sue condizioni sono costantemente monitorate. Subito sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti.

La notizia è stata confermata inizialmente dal direttore della Sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, prima della nota ufficiale della Cei.

La preghiera dei frati di Assisi

La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi, appresa la notizia della positività al Covid-19 del cardinale Gualtiero Bassetti, esprime grande affetto e vicinanza. I frati pregano sulla tomba di San Francesco affinché il cardinal Bassetti riesca a superare il difficile momento che lo ha colpito in queste ore.

Allo stesso tempo continua la preghiera quotidiana per l’Italia e il mondo intero affinché venga superata al più presto questa drammatica crisi sanitaria e sociale che sta colpendo tutti, nessuno escluso: “Oh san Francesco fratello di tutti aiutaci, chiedi al Signore Gesù di stendere la sua mano e guarire gli infermi colpiti dal virus. Di infondere energie nuove per chi opera per la salute di tutti ed ergersi sulle forze del male per fermare il Covid“.

La Cei: vive questo momento con fede, speranza e coraggio

“Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Le sue condizioni sono costantemente monitorate” scrive la Conferenza episcopale italiana.