Il Cai di Orvieto ospiterà il raduno regionale dei soci umbri: il programma - Tuttoggi.info

A Orvieto il prossimo raduno regionale dei soci del Cai: in programma escursioni a piedi o in bicicletta, e arrampicate in parete.

La Sezione Cai di Orvieto ospiterà, il 4 giugno prossimo, il raduno regionale di tutti i soci umbri.

Il presidente generale del Cai, Antonio Montani, e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, taglieranno il nastro di questa giornata speciale; tutto è pronto per ospitare i Soci del Cai, che con zaino, scarponcini e mountain bike arriveranno da ogni parte dell’Umbria per visitare le bellezze di una città straordinaria.

Programma raduno regionale Cai

Domenica 4 giugno 2023 in prima mattina arriveranno a Orvieto in pullman, treno e auto i soci provenienti dalle varie Sezioni del Cai. Accompagnati dai soci del CAI Orvieto inizieranno le escursioni a piedi o in bicicletta, e le arrampicate in parete programmate:

Escursione ad anello (Sentieri CAI 821-812) “Sulle orme degli Etruschi” (lunghezza: km 10, dislivello: +455 , -418, difficoltà: “E”): Campo Boario – La Surripa Nova – Arcone Acquedotto – Cappuccini – Tombe Etrusche Golini – San Valentino – Il Tamburino – Ponte del Sole – Scavi Etruschi Campo della Fiera – Arcone – La Surripa Nova- Anello della Rupe – Crocifisso del Tufo- Porta Viviaria – Piazza della Repubblica – Via del Corso – Piazza Duomo – Piazza del Popolo.

Escursione turistica ”Alla scoperta delle bellezze storiche della Città di Orvieto”: visita guidata nel centro storico di Orvieto con guida turistica e accompagnatori Cai.

Escursione cicloturistica in MTB(Sentieri CAI 821-815): (km 33 D +940) Campo della Fiera – Convento Cappuccini-Cascata Montacchione – Necropoli Etrusca Hescanas – Antico Acquedotto XIII secolo – Torre San Severo – Antica Via Romea – Villa Paolina – Porano – Castel Rubello – Convento Suore San Bernardino da Siena – Canale Vecchio – Le Velette – Fontana del Leone – Porta Soliana – Piazza del Popolo – Campo Boario.

Arrampicata sportiva: Località “Laghetto di Sugano” (Inizio attività presso la parete di arrampicata del CAI Orvieto).

Escursione “Due giorni Bolsena-Orvieto”(Sentieri CAI 812 e 816), organizzata per giovani Soci Cai dalla Commissione Alpinismo Giovanile con pernottamento a Sugano e arrivo a Orvieto il 4 giugno, passando da ex Officine Netti e Rocca Ripesena.

I ringraziamenti di Barone

“Devo esprimere un ringraziamento forte a tutto il Consiglio direttivo e a tutti i soci del Cai di Orvieto – dichiara il presidente della Sezione, Alessandro Barone – che in gran numero si sono mobilitati. Un ringraziamento del tutto particolare all’Avis comunale di Orvieto, che ci ha sostenuto con uomini e mezzi”.

“Ringrazio anche i partner che ci hanno supportato: il Comune di Orvieto, la Protezione Civile e Cittaslow. Oltre ad essi – prosegue Barone – sono stati davvero innumerevoli i soggetti locali che con entusiasmo ci hanno assicurato il loro sostegno: l’Opera del Duomo e l’Associazione Lea Pacini del Corteo Storico di Orvieto, don Danilo, l’archeologo Claudio Bizzarri, la famiglia Cotarella, Corrado Bottai, la Bigi/Giv, le Cantine Neri, la Cantina Monrubio, la Cantina Custodi, il Todis, la Coop di Orvieto, l’Enoteca La Loggia, Romealla Azienda Agricola, Il Corno Rosso, la Pizzeria Al Cordone, Stop and Go self service, il Bar Montanucci, Il Pane di Orvieto, L’Arcobaleno, Euronics Orvieto, l’Associazione Libertas”.