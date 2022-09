Il Brescia supera il Perugia 2 – 1 | Le pagelle

L’assalto finale tentato dai Grifoni non crea problemi alla porta delle Rondinelle, che trovano la terza vittoria in campionato. Il Perugia di Castori, dopo quella di Palermo, rimedia un’altra sconfitta in trasferta, che si aggiunge a quella casalinga contro il Bari.

La partita

2′ pt sulla punizione di Vulic Angella stacca di testa, ma la palla è centrale

5′ pt GOL BRESCIA GALAZZI Galazzi, tra Curado e Santoro, riesce a calciare di sinistro, sorprendendo Gori.

13′ pt OCCASIONE BRESCIA Yallow colpisce di destro dalla distanza, il pallone tocca la parte superiore della traversa.

14′ pt GOL BRESCIA AYE’ Galazzi fugge sulla sinistra sulla linea del fuorigioco e mette a centro area per l’accorrente Ayè, che allunga il destro per anticipare Vulikic e batte Gori. Doppio vantaggio del Brescia in appena un quarto d’oro, difesa ancora imbarazzante del Perugia.

20′ pt Infortunio per il primo assistente Bresmes, al suo posto il quarto uomo Scarpa.

28′ pt OCCASIONE BRESCIA Moreo colpisce di testa sul traversone dalla sinistra, la palla finisce di poco a lato.

29′ pt GOL ANNULLATO AL PERUGIA Sul cross di Casasola, Di Carmine, spalle alla porta, gira in rete di sinistro. Ma l’attaccante si è aiutato con le braccia e l’arbitro Ferrieri Caputi giustamente annulla.

36′ pt GOL PERUGIA LUPERINI Vulic batte il corner arretrato, sulla conclusione di Abgella la palla arriva a Luperini che da due passi batte Lezzerini.

45′ pt OCCASIONE BRESCIA Galazzi fugge ancora sulla sinistra e mette un traversone teso che però Bertagnoli, da ottima posizione, colpisce male.

45′ pt + 10 OCCASIONE PERUGIA Di Carmine raccoglie la respinta della difesa del Brescia e calcia di sinistro, la palla termina a lato non di molto.

45′ pt + 10 FINISCE IL PRIMO TEMPO Brescia avanti 2-1 grazie a un avvio sprint in cui la difesa del Perugia è apparsa frastornata. I Grifoni, dopo aver rischiato di affondare, hanno trovato la rete di Luperini, sugli sviluppi di un corner, e nel finale hanno sfiorato il pari con Di Carmine.

5′ st OCCASIONE BRESCIA Sul cross di Jallow, Ayè prende la posizione su Angella (probabilmente aiutandosi con una spinta) e colpisce di testa la palla, che cade sulla traversa.

15′ st Clotet toglie Galazzi, protagonista del primo tempo, e inserisce Viviani.

18′ st Castori, dopo aver cambiato Olivieri con Melchiorri, fa entrare Di Serio al posto di Di Carmine.

30′ st RIGORE PER IL BRESCIA L’arbitro Federica Caputi punisce il contatto di Vulikic in area su Bertagnoli.

31′ st PARA GORI Moreo dal dischetto cerca il palo alla destra di Gori, ma il portiere del Perugia si distende e respinge, tenendo in partita la sua squadra.

33′ st OCCASIONE PERUGIA Conclusione di Koaun dal limite, la palla deviata finisce in corner.

45′ st + 1 Benali ci prova dopo un rimpallo, Gori si distende e blocca.

45′ st +3 Calcia Garofalo, Gori blocca.

45′ st + 5 FINISCE QUI: BRESCIA PERUGIA 2-1

Brescia – Perugia, tabellino e pagelle

Brescia – Perugia 2-1

5′ pt Galazzi (B), 14′ pt Ayè (B), 36′ pt Luperini (P)

31′ st Gori para un rigore a Moreo

Brescia: Lezzerini 6, Jallow 7, Papetti 7, Adorni 6.5, Mangraviti 6, Bertagnoli 7, Labojko 7 (37′ st Garofalo sv), Bisoli 6 (1′ st Benali 6), Moreo 5 (37′ st Nuamah sv), Ayè 6.5, Galazzi 8 (15′ st Viviani 6). All. Clotet 6. A disp.: Andreancci, Pace, Niemeijer, Bianchi.

Perugia: Gori 6.5, Curado 5, Angella 5.5, Vulikic 5 (39′ st Matos sv), Casasola 6.5, Vulic 5.5 (27′ st Bartolomei sv), Luperini 6.5, Santoro 5 (18′ st Kouan 6), Paz 6, Di Carmine 6 (18′ st Di Serio), Olivieri 5 (1′ st Melchiorri 6). All. Castori 5.5. A disp.: Furlan, Moro, Rosi, Righetti, Iannoni, Baldi.

Arbitro Ferrieri Caputi di Livorno, Var Mariani di Aprilia.

(a seguire servizio completo)