Il ballerino Ivan Cottini emoziona il Teatro degli Illuminati

share

“Nella settimana in cui Leo Cenci ci ha lasciato, ospitare Ivan Cottini è come passare il testimone della lotta a viso aperto contro la malattia per dare un senso alla sofferenza attraverso buone cause e l’incontro con gli altri”.

Questa la riflessione dell’assessore alle Politiche sociali tifernati Luciana Bassini, che ha accompagnato gli applausi del pubblico del Teatro degli Illuminati, a Città di Castello, alla fine dello spettacolo della star di “Amici”, il ballerino Ivan Cottini, che da anni combatte la sua battaglia contro una grave sindrome degenerativa.

Ivan è stato l’ospite d’onore dell’Associazione di danza classica e moderna “Diamante Renzini” di Alessandra Carmignani, che ha conversato con lui nel corso della serata. Dedicato al ‘Movimento per la Vita’, lo spettacolo proposto ha visto salire sul palco il ballerino con le ragazze della scuola, su coreografie di Francesca Bizzirri, Michael D’Adamio e Alessia Ferri, che hanno costruito una narrazione “avvincente e delicata – spiega Alessandra Carmignani – a significare la necessità, tra i ritmi convulsi della società odierna, di recuperare spazi di comunicazione positiva e di relazionalità empatica: in definitiva un inno alla vita capace di sconfiggere il logorio dell’abitudine e il grigiore dell’indifferenza. E devo dire che la forza d’animo di Ivan ha contagiato tutti insieme alla vicenda umana e artistica che hanno commosso gli spettatori, molto ammirati dalla sua esibizione dal vivo”. Alla rappresentazione ha partecipato l’attore David Berliocchi.

share

Stampa