Il 5, 6 e 7 settembre, a Spoleto sconti irripetibili con lo “Sbaracco… in Negozio”

Tre giorni di sconti eccezionali e di offerte speciali: dopo il fortunato debutto dello scorso marzo, vola verso quota 100 il numero delle imprese spoletine che aderiscono allo Sbaracco… in Negozio, promosso da Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria, con il patrocinio del Comune di Spoleto.

Gli organizzatori della manifestazione – Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria – hanno mantenuto la promessa fatta in occasione della prima edizione, di lavorare per la crescita dell’evento “Sbaracco…in Negozio”: in questa versione estiva, infatti, non solo le adesioni sono cresciute del 30% – sfiorando quota 100 – ma è stata estesa la platea delle imprese aderenti ad altri settori di attività, tra cui i parrucchieri, che offriranno sconti speciali su taglio e piega, e mobilifici.

Gli esercizi aderenti – che praticheranno sconti fino all’80% – saranno riconoscibili grazie ad una locandina esposta in vetrina e a messaggi pubblicitari che individuano le vie in cui sono ubicati gli stessi esercizi.

La crescita dell’iniziativa è testimoniata anche dal fatto che in questa edizione coinvolge un territorio molto più esteso, che comprende oltre Spoleto anche le frazioni di San Giovanni di Baiano, San Martino, Santo Chiodo, Ponte Bari e San Venanzo.

Partecipano allo Sbaracco… in Negozio negozi di abbigliamento, pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e mobili, prodotti officinali erboristici e di profumeria, gioielli, articoli da regalo, giocattoli, fotografia, libri, fiori, perfino pneumatici e una armeria.

“Lo Sbaracco – sottolinea il presidente Confcommercio Tommaso Barbanera – è una vera e propria festa del commercio, dove ognuno può trovare tante occasioni per uno shopping davvero conveniente e vario. L’invito a sfruttare questa opportunità è rivolto non solo agli spoletini, ma a tutti gli umbri. Ci siamo impegnati molto come Confcommercio per ampliare ulteriormente l’offerta, e siamo molto soddisfatti della risposta degli imprenditori, nella convinzione che questo evento possa ancora crescere, diventando un appuntamento che non solo vuol stimolare i consumi, ma anche animare e rivitalizzare la città, partendo dal centro storico, ma coinvolgendo tutto il territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Federmoda Umbria, lo spoletino Carlo Petrini: “Lo Sbaracco …in Negozio, che cade nel primo fine settimana dopo la chiusura dei saldi, sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati rispetto al prezzo di saldo. Rappresenta inoltre un esempio concreto della volontà del tessuto economico locale di impegnarsi per rendere sempre più accattivante e divertente l’esperienza di acquisto. L’invito dunque è a non perdete questa occasione per fare affari divertendosi”.

Info sull’evento: Confcommercio Spoleto, tel. 0743.223417, spoleto@confcommercio.umbria.it e pagina facebook.com/confcommercio.spoleto

