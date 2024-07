Il 29 luglio il Minimetrò si ferma fino al 12 agosto - Tuttoggi.info

Dal 29 luglio al 12 agosto il Minimetrò rimarrà fermo per visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti e attività di manutenzione programmata.

In tale periodo potrà essere utilizzato il servizio autobus di linea Busitalia, secondo le indicazioni che verranno affisse presso le stazioni del minimetrò, e/o consultando il sito internet della Società Minimetrò (https://www.minimetrospa.it/orari-servizio-autobus-minimetro-spa/).

Le scale mobili presso la stazione Pincetto continueranno il loro regolare esercizio (tutti i giorni festivi inclusi 7:00-02:00).

Per l’utilizzo dell’ascensore inclinato, fermato per manutenzioni straordinarie dopo che una famiglia con una bimba di 2 mesi vi è rimasta chiusa all’interno, per gli utenti con disabilità, qualora richiesto, verrà attivato il previsto servizio sostitutivo navetta (entro 30 minuti dalla chiamata) contattando il n° 800 91 22 54.