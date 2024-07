Il 25 luglio esce al cinema "Amici per Caso", film interamente girato a Terni - Tuttoggi.info

Il prossimo 25 luglio uscirà al cinema il film Amici per Caso una commedia diretta da Max Nardari, distribuita da Adler Entertainment e girata interamente a Terni nell’estate del 2023 a Villa Centurini, Casa Ronchini, Caos, FAT, Piazza Tacito, Centro Sportivo CLT, Insuperconti Cospea e Centro Figurella.

Nardari – che già nel 2016 girò a Terni il film “La mia famiglia a soqquadro” – ha diretto gli attori Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Giulia Schiavo e Marina Suma. Il film è stato prodotto da Reset Production, con il sostegno di Regione Umbria e Ph Neutro di Eusebio Belli, con l’organizzazione di Sara Paolucci e supervisione alla regia di Massimo Paolucci.

Amici per caso parla di Pietro (Filippo Contri), ragazzo rozzo e tifoso sfegatato della Roma, che si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly (Beatrice Bruschi), stufa di essere in secondo piano rispetto a calcio e amici. Omero (Filippo Tirabassi), ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy (Rocco Fasano) che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti. Omero, ritrovandosi da solo in una casa troppo grande e troppo impegnativa economicamente è costretto a cercare un coinquilino…

Foto di Melissa Marchetti